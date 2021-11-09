Дума одобрила в первом чтении отмену техосмотра для личных автомобилей

50 минут назад

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

На грузовики, такси и другой коммерческий транспорт, используемый для перевозки пассажиров, послабления не распространяются.

При постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов техосмотр по-прежнему будет необходим.

6 сентября, в разгар предвыборной кампании, "Единая Россия" объявила о планах внести законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Упростить жизнь

"Машины уже производят такого уровня, что гаражный ремонт уходит в прошлое, так как доля очень подержанных автомобилей все меньше. Поэтому мы поддерживаем инициативу, которая упрощает жизнь большей части автолюбителей, это более честно по отношению к ним", - говорил в октябре первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Без обязательного техосмотра невозможно было оформить полис ОСАГО (правда, с августа 2021 года страховку "отвязали" от техосмотра, но обязанность проходить его осталась).

Прохождение ТО отнимало у российских автовладельцев время, нервы и деньги, но не снимало с них ответственности за поддержание машины в исправном состоянии. В случае аварии - например, из-за отказа тормозов или рулевого управления - переложить ответственность за ДТП на станцию техобслуживания было проблематично.

Многие водители предпочитали не тратить время на техосмотр, а просто покупали диагностические карты через интернет, который кишел подобными предложениями.

Глава думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале писал, что "сегодня 80% диагностических карт покупается без реального осмотра".

С инициативой об отмене обязательного техосмотра для всех, кто использует транспорт в личных целях, справороссы выступили еще раньше "Единой России" - 15 июня. Их альтернативный законопроект также был рассмотрен 9 ноября.