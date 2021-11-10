Адвокат: уголовное дело информатора Gulagu.net Сергея Савельева признано незаконным

42 минуты назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Интервью информатора Сергея Савельева, передавшего правозащитникам архив видео с пытками

Прокуратура Саратовской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении информатора правозащитного проекта Gulagu.net Сергея Савельева, передавшего архив видеозаписей с пытками в областной тюремной больнице. Об этом сообщила Интерфаксу адвокат Савельева Снежана Мунтян.

По информации адвоката, постановление о возбуждении уголовного дела отменено "в связи с его незаконностью и необоснованностью". По ее словам, областной прокурор Сергей Филипенко подал кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции, в котором попросил отменить постановление Октябрьского районного суда Саратова от 18 октября о заочном аресте Савельева. Суд назначен на 16 ноября.

Савельев находится во Франции, где попросил политического убежища.

В среду стало известно, что карточка с информацией о розыске Сергея Савельева исчезла из базы разыскиваемых лиц на сайте МВД России. Ранее в тот же день и.о. начальника саратовского управления ФСИН Антон Ефаркин сообщил, что после огласки фактов пыток уволены 18 сотрудников, еще 11 привлечены к дисциплинарной ответственности.

Гражданин Беларуси Сергей Савельев, отсидевший в российской колонии за перевозку и сбыт наркотиков, после отбытия срока передал правозащитникам видеозаписи с пытками в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Эту информацию он получил, так как был допущен к администрированию локальной компьютерной сети. Данные Савельев фиксировал со стационарных камер и переносных видеорегистраторов.

Как сообщал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, организация получила и вывезла из России более тысячи видеофайлов, которые подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

История вызвала большой резонанс, Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия.

В отношении самого Савельева было также возбуждено уголовное дело - по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. 23 октября он был объявлен в федеральный розыск, а пять дней спустя заочно арестован.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя 28 октября дело Савельева, использовал свою традиционную фразу "это не наша прерогатива" и предложил дождаться окончания проверок Генпрокуратуры.

ФСИН против Gulagu.net

В интервью Би-би-си Савельев рассказывал, что получил доступ к записям, когда сам находился в местах лишения свободы и по просьбе администрации работал с компьютерами. "Я просто сохранял и копировал то, что должен был удалить", - говорил он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, “Гигантский пыточный механизм”: что происходит после публикации архива с видео пыток

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По словам Савельева, в СИЗО он сам подвергался жестокому обращению, и это стало одним из мотивов, по которым он решил обнародовать видеозаписи происходящего в колониях. Причины, по которым пытают заключенных, он описал так: "Это система подавления воли, это система шантажа, это система вымогательства".

Руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказывал, что российские силовые органы вычислили Савельева как информатора проекта, и 24 сентября несколько часов допрашивали его в аэропорту Пулково по поводу пересылки видео с пытками. В Санкт-Петербурге у Савельева была пересадка на рейс в другой российский город.

Вскоре после допроса Савельев покинул территорию России, а затем отправился во Францию.

Gulagu.net прекратил работу на территории России в мае этого года. 30 июля Роскомнадзор заблокировал его сайт для российских пользователей. Как говорил Осечкин, блокировки ресурса несколько лет добивалась ФСИН.