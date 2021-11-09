В Британии начато независимое расследование преступлений некрофила-маньяка. В чем его смысл?
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид объявил о начале независимого расследования в отношении бывшего больничного электрика, который насиловал трупы в моргах.
За 12 лет Дэвид Фуллер надругался над более чем сотней тел в двух больницах графства Кент, причем свои действия он записывал на видео.
Ранее Фуллер также признался в убийстве двух женщин в 1987 году.
По словам Джавида, расследование "поможет понять, как такие преступления могли оставаться незамеченными, выявить, где и когда могли быть приняты превентивные меры, и определить, какие последствия это возымело в национальном масштабе, в том числе и для системы здравоохранения".
Действительно, как сообщала на прошлой неделе газета Independent, только за последние 5 лет в моргах британских государственных больниц было зарегистрировано свыше 30 серьезных нарушений.
Не удивительно, что идею общественного независимого расследования поддержали многие местные депутаты.
Что такое общественное расследование?
Общдественное расследование - это любое крупное расследование, объявляемое высокопоставленным правительственным чиновником в случае, если возник серьезный общественный интерес или опасения по поводу какого-то конкретного события или серии событий.
Такого рода расследования могут затрагивать самый широкий спектр вопросов - от аварий на транспорте и крупных пожаров до вспышек опасных заболеваний, махинаций с пенсионными фондами или, как в данном случае, шокирующих преступлений.
Главная задача такого рода расследований - не допустить впредь подобных случаев.
При этом следователей интересуют три основных вопроса:
- Что именно произошло
- Как такое могло случиться и кто виноват
- Что можно сделать для предотвращения повторения подобных случаев
Последнее и является главной целью такого рода расследований.
Расследование пройдет в два этапа. Промежуточный доклад будет опубликован уже в начале будущего года, а окончательный должен помочь всей системе здравоохранения извлечь уроки из случившегося.
"Я хотел бы извиниться перед родными и близкими всех жертв преступлений, совершенных в рамках системы здравоохранения, - подчеркнул Джавид. - Конечно, ничто нами сказанное не может исправить нанесенный урон, но мы обязаны действовать, чтобы подобное не повторилось".
Возглавит расследование член Королевского колледжа врачей сэр Джонатан Майкл.
Выступая в Палате общин, Саджид Джавид пообещал пересмотреть систему наказаний за "чудовищные" преступления на сексуальной почве, с тем, чтобы они стали "пропорциональными".
Фуллер хранил на дисках и винчестерах миллионы фотографий и видео своих преступлений в моргах. Они продолжались с 2008 по ноябрь 2020 года, причем некоторые файлы были помечены именами жертв.
Фуллер работал в британских клиниках с 1989 года, а в Больнице Кента и Сассекса - до самого ее закрытия в сентябре 2011 года.
После этого он был переведен в Больницу Танбридж-Уэллса, где продолжал совершать преступления до самого ареста в 2020 году.
По словам следователей, Фуллер предпочитал работать в поздние смены и заходил в морги, когда там уже не было никого из медперсонала.
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