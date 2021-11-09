В Британии начато независимое расследование преступлений некрофила-маньяка. В чем его смысл?

10 минут назад

Автор фото, Kent Police Подпись к фото, За 12 лет Дэвид Фуллер надругался как минимум над сотней трупов

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид объявил о начале независимого расследования в отношении бывшего больничного электрика, который насиловал трупы в моргах.

За 12 лет Дэвид Фуллер надругался над более чем сотней тел в двух больницах графства Кент, причем свои действия он записывал на видео.

Ранее Фуллер также признался в убийстве двух женщин в 1987 году.

По словам Джавида, расследование "поможет понять, как такие преступления могли оставаться незамеченными, выявить, где и когда могли быть приняты превентивные меры, и определить, какие последствия это возымело в национальном масштабе, в том числе и для системы здравоохранения".

Действительно, как сообщала на прошлой неделе газета Independent, только за последние 5 лет в моргах британских государственных больниц было зарегистрировано свыше 30 серьезных нарушений.

Не удивительно, что идею общественного независимого расследования поддержали многие местные депутаты.

Что такое общественное расследование?

Общдественное расследование - это любое крупное расследование, объявляемое высокопоставленным правительственным чиновником в случае, если возник серьезный общественный интерес или опасения по поводу какого-то конкретного события или серии событий.

Такого рода расследования могут затрагивать самый широкий спектр вопросов - от аварий на транспорте и крупных пожаров до вспышек опасных заболеваний, махинаций с пенсионными фондами или, как в данном случае, шокирующих преступлений.

Главная задача такого рода расследований - не допустить впредь подобных случаев.

При этом следователей интересуют три основных вопроса:

Что именно произошло

Как такое могло случиться и кто виноват

Что можно сделать для предотвращения повторения подобных случаев

Последнее и является главной целью такого рода расследований.

Автор фото, Kent Police Подпись к фото, Fuller hid hard drive evidence of his offending in a box, stuck to a chest of drawers, hidden in a wardrobe

Расследование пройдет в два этапа. Промежуточный доклад будет опубликован уже в начале будущего года, а окончательный должен помочь всей системе здравоохранения извлечь уроки из случившегося.

"Я хотел бы извиниться перед родными и близкими всех жертв преступлений, совершенных в рамках системы здравоохранения, - подчеркнул Джавид. - Конечно, ничто нами сказанное не может исправить нанесенный урон, но мы обязаны действовать, чтобы подобное не повторилось".

Возглавит расследование член Королевского колледжа врачей сэр Джонатан Майкл.

Выступая в Палате общин, Саджид Джавид пообещал пересмотреть систему наказаний за "чудовищные" преступления на сексуальной почве, с тем, чтобы они стали "пропорциональными".

Автор фото, Kent Police Подпись к фото, Фуллер пользовался своим больничным пропуском, чтобы проникать в морги

Фуллер хранил на дисках и винчестерах миллионы фотографий и видео своих преступлений в моргах. Они продолжались с 2008 по ноябрь 2020 года, причем некоторые файлы были помечены именами жертв.

Фуллер работал в британских клиниках с 1989 года, а в Больнице Кента и Сассекса - до самого ее закрытия в сентябре 2011 года.

После этого он был переведен в Больницу Танбридж-Уэллса, где продолжал совершать преступления до самого ареста в 2020 году.