У берегов Приморья сел на мель большой контейнеровоз

24 минуты назад

Автор фото, Yuri Smityk/TASS Подпись к фото, Спасатели наблюдают за операцией по эвакуации экипажа

Контейнеровоз сел на мель и получил повреждения у берегов Находки. Спасатели начали операцию по эвакуации экипажа. Информация о том, что большое судно переломилось пополам, официально не подтверждается.

В районе мыса Козина около порта Находка на юге Приморского края во время шторма сел на мель контейнеровоз Rise Shine, который ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, длина судна составляет 101 м, ширина - 19 м.

На его борту в тот момент находились 14 человек, капитан сообщил о грозящей им опасности. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко после этого написал в "Инстаграме", что опасности для экипажа нет, как и опасных грузов в контейнерах. Он также сообщал, что контейнеровоз переломился, однако пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что это неверная информация.

"Есть пробоины, возможно, есть трещины, но судно в целостном состоянии", - сказал Кравченко Интерфаксу.

О том, что судно "переломилось пополам", ТАСС говорил и начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Автор фото, Yuri Smityk/TASS Подпись к фото, Для спасения экипажа был направлен вертолет Ми-8

Вскоре стало известно, что вертолет МЧС приступил к эвакуации экипажа Rise Shine.

"Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимают на лебедке", - сказал ТАСС представитель экстренных служб.

На борт вертолета уже подняты девять членов экипажа, сообщили агентству в Росморречфлоте. Моряки будут доставлены на берег, после чего Ми-8 вернется за остальными членами экипажа.

Эвакуация была осложнена непогодой. "Сейчас высота волны около 2,5 метра. Ветер порывами до 20 м/c. Ожидаем, что к вечеру погода улучшится", - говорил Кравченко из Росморречфлота.

Все 14 членов экипажа Rise Shine - граждане Китая. По данным Росморречфлота, судовладельцем является компания Often Trading Company Ltd.

На борту судна находятся контейнеры, информации об их содержимом нет, сказал ТАСС начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Автор фото, Yuri Smityk/TASS Подпись к фото, Моряков пришлось поднимать на лебедке

Утечки топлива нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

Накануне циклон принес в Приморский край дожди и штормовой ветер.