Cуд отменил домашний арест ректора "Шанинки" и отправил его в СИЗО

час назад

Автор фото, Sergey Sevastyanov/TASS

Московский городской суд по требованию прокуратуры изменил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергею Зуеву. Он был взят под стражу в зале суда, сообщает корреспондент Би-би-си. Недавно ему сделали операцию на сердце.

Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который направил Зуева под домашний арест по делу о хищении 21 млн рублей. В октябре представители научного сообщества обращались к генпрокурору России с просьбой отказаться от апелляции на меру пресечения. В итоге суд второй инстанции прислушался к прокуратуре и отправил ученого в СИЗО до 7 декабря.

Накануне стало известно, что ректора "Шанинки" выписали из больницы, где он находился после операции на сердце.

Адвокат Руслан Кожура сказал Би-би-си, что защита будет обжаловать решение Мосгорсуда: "Очевидно, это решение предвзято и принято под влиянием каких-то неизвестных обстоятельств. Дело в том, что следствие ни в один суд не представило свидетельств того, что Зуев может как-то препятствовать следствию или бежать. Более того, он после первого суда сдал свой загранпаспорт".

"Весь процесс апелляции свелся к тому, что обвинение представляло якобы доказательства того, что его заболевание не препятствует его содержанию под стражей. Но эти доказательства совершенно не убедительны", - добавил адвокат Кожура.

В СИЗО после операции

29 октября сотрудники московского управления Федеральной службы исполнения наказаний вывозили Зуева в московскую больницу по постановлению следователя для проведения медицинского освидетельствования.

Зуева, перенесшего операцию на сердце, возили в специализированную клинику, чтобы выяснить, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей, говорил еще один его адвокат Сергей Севрук.

21 октября ректору "Шанинки" провели операцию на сердце. Его жена Елизавета Фокина говорила, что Зуева доставили в больницу № 71 с гипертоническим кризом, где врачи выявили у него сужение одного из сердечных сосудов.

По словам Кожуры, защита предоставила Мосгорсуду заключения экспертов о том, что заболевание Зуева "как раз не позволяет ему находится под стражей". "Помещение его в СИЗО угрожает его жизни и здоровью. У него такого рода заболевание, которое может негативно выстрелить в любой момент", - сказал адвокат Би-би-си.

Дело Зуева

13 октября Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Ему вменяется особо крупное мошенничество. Ректора задержали в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой. Остальные фигуранты дела также находятся в СИЗО. Всего в деле шесть фигурантов.

МВД сообщало, что ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Этот фонд фигурирует и в деле Раковой.

Зуев не признает вину. По словам адвоката Севрука, в уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. По версии следствия, "Шанинка" получила бюджетные деньги, выделение которых лоббировала Ракова, на выполнение этих контрактов, но по факту работ не выполнила. Руководство вуза заявляет, что работы по контрактам были выполнены.

В конце октября представители научного и преподавательского сообщества обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отказаться от апелляции на меру пресечения Зуеву. В своем обращении они писали, что требование прокуратуры об отмене домашнего ареста и заключении в СИЗО ректора, который перенес операцию на сердце, "не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления".

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека также обращался к генпрокурору Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой не отправлять господина Зуева в следственный изолятор.