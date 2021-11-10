Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных

39 минут назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Проект Gulagu.net разместил на своем канале в YouTube новые видеозаписи изнасилований и издевательств над заключенными.

Как утверждает Gulagu.net, эти записи были сделаны в той же тюремной больнице №1 в Саратовской области (ОТБ-1), которая фигурировала в видеороликах, опубликованных в начале октября и вызвавших большой резонанс. После первой публикации было объявлено о возбуждении уголовных дел о сексуальном насилии над заключенными.

Проект называет имена и должности сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и ФСБ, которые, по его данным, курировали пытки в ОТБ-1, а также имена заключенных ("активистов"), сотрудничавших с тюремной администрацией и участвовавших в них.

В 13-минутный ролик попали шесть эпизодов изнасилований и издевательств, датированных периодом с июля 2015 года по сентябрь 2020 года, отмечает "Медиазона" (признано СМИ, исполняющим функции иностранного агента). В семи случаях указаны время и дата съемки, еще в двух роликах их нет.

На записях пострадавших подвергают изнасилованиям, заковывают в наручники и заставляют говорить, что они "никто".

"Активисты", как утверждает Gulagu.net, снимали пытки на служебные видеорегистраторы, полученные в отделе безопасности ОТБ-1. Они якобы действовали по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур, подвергая пыткам заключенных, не желающих сотрудничать с администрацией, пишет РБК.

ФСИН и ФСБ пока не комментируют новую публикацию Gulagu.net.

Архив Gulagu.net

О пытках в туберкулезной больнице для заключенных ОТБ-1 правозащитный проект рассказывает с начала октября. Gulagu.net заявил, что в его распоряжении оказался архив с видеозаписями пыток объемом "более 40 Гб", который собрал бывший заключенный Сергей Савельев, работавший в больнице на компьютере и архивировавший записи.

Вскоре после публикации Следственный комитет России (СКР) заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в туберкулезной больнице возбуждено семь уголовных дел. Еще одно дело тогда завели в Белгородской области. СКР, не называя Gulagu.net, ссылался на "информацию СМИ о совершении противоправных действий".

Сайт Gulagu.net заблокирован в России, но его публикацию цитировали СМИ, и их сообщения вызвали большой резонанс.

Савельев тем временем покинул Россию, после чего был объявлен в розыск и заочно арестован. МВД сообщало, что против него завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

По версии следствия, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в ОТБ-1, гражданин Беларуси Савельев "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование, после чего передал информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова называла смелым поступком решение Савельева передать видеоархив пыток в колонии. Сам Савельев в интервью Би-би-си рассказывал, что работал за компьютером в ОТБ-1 и увидел пытки на съемках с видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники учреждения.

"По прошествии некоторого времени я подумал, что я буду это собирать, еще не зная, для чего. То есть еще четкого плана действий не было, - рассказывал Савельев. - Не всегда получалось успеть скопировать, но то, что удавалось, я все методично складывал, архивировал, прятал".

Савельев попросил убежища во Франции.

Новые жалобы заключенных

26 октября стало известно, что около 200 заключенных из колонии №13, расположенной в городе Энгельсе в Саратовской области, написали заявления в правоохранительные органы после драки между "активистами" и другими заключенными.

"Всего написано 195 заявлений. 185 из них касаются насилия. В трех заявлениях из 185 речь идет о насилии в ОТБ-1, в 182 - о насилии в ИК-13", - говорил Интерфаксу глава саратовской общественной наблюдательной комиссии Денис Соболев.

Адвокат заключенных Снежана Мунтян утверждала в разговоре с ТАСС, что заявления о пытках, избиениях и вымогательстве денег написали не 200, а более 400 заключенных из ИК-13.

По данным СКР, 20 октября восемь осужденных избили девятерых осужденных в общежитии одного из отрядов колонии №13 "из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения".

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявлял, что его проект получил и вывез из России более 1 тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток заключенных в Саратовской области и других регионах России.