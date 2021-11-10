В России создают новую систему ПВО С-550. Что это - секрет

11 минут назад

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Надувной зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" во время показательных выступлений в рамках военно-технического форума "Армия-2021"

В России создают новую систему противовоздушной обороны С-550, следует из заявления министра обороны Сергея Шойгу, опубликованного министерством. До сих пор ничего об этой системе не было известно. Эксперты сомневаются, что речь идет о какой-то принципиально новой системе, ведь скрыть такую разработку было бы сложно.

Что сказал Шойгу

Во вторник вечером на сайте минобороны России в YouTube появилось сообщение о селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил, которой провел Шойгу. На этом совещании министр напомнил, что в начале ноября президент Владимир Путин обсуждал с руководством министерства и предприятий ВПК "меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ".

"Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", - сказано в сообщении.

О боевых характеристиках С-550 и вообще о работе над этой системой ранее не сообщалось, обращает внимание Интерфакс.

"Я такого проекта не знаю", - заявил агентству бывший замначальника главного штаба войск ПВО и заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

Возможно, речь идет о реанимации советского проекта системы противоракетной обороны ближнего перехвата, замороженного после распада СССР, предполагает агентство.

Согласно открытым источникам, С-550 - название системы ПВО ближнего перехвата, которая разрабатывалась в 1980-е годы. Проект был закрыт после встречи президентов Советского Союза Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1986 году.

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Работы по нему прекратились в 1988 году, и неизвестно, имеет ли отношение упомянутый Шойгу С-550 к закрытому в СССР проекту, комментирует РБК.

Задел, созданный при работе над проектом С-550, был уничтожен, а опытный образец комплекса ликвидировали в 1992 году, цитирует Интерфакс неназванные сетевые ресурсы.

Комплексы С-350 и С-500 уже стоят на вооружении.

Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил в войска в феврале прошлого года, отмечает РБК. Он должен заменить ЗРК С-300 и комплексы "Бук". Это комплекс ПВО средней дальности, оснащенный 12 ракетами. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км, пишет Интерфакс.

О разработке С-350 стало известно в 2007 году. Первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на С-350 в 2021 году.

С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе, комментирует Интерфакс. Вице-премьер Юрий Борисов говорил, что серийные поставки этой системы российским военным начнутся в 2021 году. Минобороны публиковало кадры ее испытаний.

Что говорят эксперты

Новая система С-550, скорее всего, придет на смену стоящим на вооружении комплексам ПВО, включая С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", предположил в разговоре с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

"По имеющейся информации, речь идет о модификации, которая будет заменять все предыдущие комплексы ПВО вплоть до С-400. Возьмем тот же комплекс С-350. Он был создан на замену С-300ПС - системе ПВО средней дальности, одна пусковая установка которой могла запускать четыре ракеты, а С-350 - уже 12. Думаю, что С-550 пойдет по такому же пути - это будет улучшенная версия С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей", - сказал Леонков.

Эксперт предположил, что новую систему решили назвать С-550, а не С-450, потому что в ней будут применены технологии, которые впервые внедряются на С-500 "Прометей".

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в разговоре с Би-би-си высказал предположение, что скрыть разработку принципиально новой системы было бы сложно.

"Из известных работ по С-500 - и известных работ по ракетам нового поколения - видно, что какой-то отдельной ракеты для какого-то комплекса с другим индексом нет. По крайней мере, нам неизвестно о таких работах, и понятно, что такие работы, испытательные пуски в нынешнем информационном пространстве, сплошь покрытом спутниками, невозможно", - уверен Мураховский.

По его словам, можно предположить, о чем именно идет речь, исходя из логики присвоения индексов аналогичным система вооружений. Так, например, ракетный комплекс С-350, созданный на замену С-300, отличается от него рядом характеристик.

Генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов говорил Интерфаксу, что С-350 "имеет возможность обзора и обстрела целей в круговом режиме, а не только в секторном, как у "трехсотки".

Кроме того, как утверждал конструктор, С-350 может сопровождать и обстреливать больше целей, а боекомплект ЗРК состоит из 12 ракет вместо четырех.