К бывшим активистам штабов* Навального пришли с обысками в Кузбассе и Башкирии

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

К бывшим сотрудникам штабов Алексея Навального (признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) в Кемеровской области и в Уфе утром во вторник пришли с обысками. С утра было по крайней мере 12 обысков, "выносят всю-всю-всю технику", заявил соратник Навального.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на адвокатов и активистов, в Кемерове полицейские пришли домой к активистам Дмитрию Диденко, Елизавете Славинской и Дарье Романчук.

Друг Диденко рассказал правозащитникам, что в квартире активиста выломали дверь, а после обыска задержали.

По словам адвоката Диденко, на допросе активиста расспрашивали о мессенджерах и социальных сетях, пожертвованиях в ФБК и деятельности в штабе Навального.

В Новокузнецке с обысками пришли к активисту движения "Весна" Федору Регузову и экс-кандидату в Госдуму Денису Шакину. После допроса молодых людей отпустили в статусе свидетелей, у Шакина изъяли технику и жесткий диск.

В Уфе полицейские пришли к бывшему координатору штаба Навального Лилии Чанышевой, бывшему юристу штаба Федору Телину, а также бывшим волонтерам Альберту Гаскарову, Александре Масловой, Ольге Комлевой и Виктору Прядильщикову. С обысками также пришли к гражданскому активисту Рустему Мулюкову.

По словам одного из адвокатов, обыски в Уфе и Кемерове проходили по одному и тому же делу - предположительно, объединенному делу против Навального.

В октябре Следственный комитет России объединил пять уголовных дел против Навального и его сторонников. Объединенное дело включает в себя статьи о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также о финансировании, руководстве и участии в экстремистском сообществе.

Дело о создании экстремистского сообщества в отношении оппозиционера Навального и его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова было возбуждено в конце сентября. Мулюков - один из фигурантов дела об экстремистском сообществе, отмечает "ОВД-Инфо".

"С утра по крайней мере 12 обысков в Башкортостане (в Уфе) и в Кемеровской области (в Кемерово и в Новокузнецке) - как у бывших сотрудников и активистов бывших штабов Навального, так и у случайных людей, которых мы не знаем, и которые по неизвестно какому принципу попали под каток", - прокомментировал обыски Волков в своем телеграм-канале".

Он обратил внимание на то, что в ходе обысков "выносят всю-всю-всю технику". "В 2019 году в ходе четырех общероссийских волн обысков у сотен человек суммарно так было изъято до 2 тысяч единиц техники", - утверждает Волков.

Штабы Навального в российских регионах, а также основанные политиком Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (были также объявлены организациями, выполняющими функции иностранного агента) суд признал экстремистскими организациями в июне этого года.

Команда Навального закрыла 39 штабов в российских городах. Многие из работавших там людей уехали из страны, некоторые экс-координаторы штабов стали фигурантами уголовных дел.

4 июня был подписан закон, запрещающий участвовать в выборах россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Причем причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях, финансовая, консультативная, имущественная и иная помощь.

Сам Навальный с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как политик вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.