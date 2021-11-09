Коммуниста-блогера Николая Бондаренко задержали в Саратове и повезли в суд

час назад

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS Подпись к фото, О том, что его задержали около Саратовской областной думы, Бондаренко объявил в "Инстаграме"

В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Предположительно, задержание может быть связано с инцидентом на избирательном участке во время выборов в Госдуму. Коммунист Бондаренко - популярный блогер: на его канал подписано более 1,6 млн пользователей.

Как сообщил сам Бондаренко, его задержали утром возле здания местного парламента. Задержание, как он утверждает, проходило в жесткой форме и с применением физической силы.

Причиной задержания стало "правонарушение в выборный период", уточнил позже Бондаренко в беседе с РИА Новости. Однако никаких пояснений по поводу того, что конкретно ему вменяется, сотрудники полиции не дали, заявил саратовский депутат.

Бондаренко - автор YouTube-канала "Дневник депутата", на который подписано более 1,6 млн пользователей.

Известность он получил в 2018 году после спора с региональным министром труда. Та утверждала, что на областной прожиточный минимум в 3500 рублей можно неплохо жить, питаясь "макарошками". Видеоролик с их перепалкой стал вирусным, а позже Бондаренко закрепил успех, живя месяц на эту сумму и подробно фиксируя процесс в социальных сетях. В итоге депутат похудел на семь с половиной килограммов, а министра труда сняли с должности.

Депутат Госдумы от КПРФ Варелий Рашкин назвал поводом для задержания Бондаренко "якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября". Истинная причина, по его словам, заключается в "отстаивании [коммунистами] настоящих результатов выборов".

"Поэтому спустя почти два месяца выдумали какое-то хулиганство", - заключил Рашкин.

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Коммунисты протестовали против результатов парламентских выборов, проходивших в сентябре, и требовали аннулировать данные электронного голосования - до объявления его итогов в Госдуму проходили многие кандидаты от КПРФ. Представители партии проводили протестные митинги и подали более трех десятков исков в суд.

Как уточнил депутат от КПРФ Сергей Обухов, в деле Бондаренко речь может идти об инциденте, который произошел во время думских выборов на участке №64 в Заводском районе.

Тогда Бондаренко, который баллотировался в Госдуму, пришел на участок, где членов комиссии заподозрили в нарушениях при составлении списка надомного голосования. Кандидат требовал показать ему документ и проверить сейф. Председатель участковой избирательной комиссии отказывалась выполнить требования кандидата, а затем начала жаловаться на плохое самочувствие.

Инцидент на саратовском участке возмутил главу ЦИК Эллу Памфилову, которая заявила, что после произошедшего "председатель комиссии слегла".