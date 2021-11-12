Основатель Gulagu.net Осечкин объявлен в розыск. Он предал огласке видео с пытками в российских колониях

50 минут назад

Автор фото, Vladimir Osechkin/Vladimir Osechkin

Основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, которые обнародовал видеозаписи с пытками в российских колониях, повторно объявили в розыск. В базе на сайте МВД указано, что Осечкин разыскивается по статье Уголовного кодекса.

"Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять - объявили. Осеннее обострение, не иначе", - написал Осечкин в своем "Фейсбуке".

Уголовное дело

Владимир Осечкин с 2015 года живет во Франции.

МВД России уже объявляло Осечкина в розыск в 2020 году по делу о мошенничестве (часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса). В июле прошлого года Головинский суд Москвы заочно арестовал его по этому делу.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по версии следствия, Осечкин якобы продавал родственникам заключенных некие страховые полисы, которые могли облегчить их заключение в местах лишения свободы.

"Это решение [суда о заочном аресте] не имеет ничего общего с законом и моралью. Факт коррупции и отсутствия в России независимого суда. Их цель - не я лично. Их цель - уничтожение правозащитного проекта Gulagu.net", - комментировал заочный арест Осечкин.

Архив видео с пытками

В начале октября Gulagu.net сообщил, что в распоряжении проекта оказался архив с видеозаписями пыток заключенных объемом "более 40 Гб", и опубликовал часть видео. По словам Осечкина, проект получил и вывез из России более тысячи видеофайлов, которые подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

Публикация видеозаписей вызвала широкий общественный резонанс. Вскоре после публикации Следственный комитет России (СКР) заявил, что возбудил по фактам пыток и сексуального насилия над заключенными семь уголовных дел.

Архив видео с пытками в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области правозащитникам передал гражданин Беларуси Сергей Савельев, который отбывал в российской колонии наказание за перевозку и сбыт наркотиков.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Интервью информатора Сергея Савельева, передавшего правозащитникам архив видео с пытками

Он получил видеозаписи, так как был допущен к администрированию локальной компьютерной сети и фиксировал видеозаписи со стационарных камер и переносных видеорегистраторов.

На фоне скандала с публикацией видео Савельев покинул Россиию и попросил политическое убежище во Франции.

После того как он уехал, в России его объявили в розыск и заочно арестовали. МВД сообщало, что против него завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

10 ноября адвокат Савельева Снежана Мунтян сообщила Интерфаксу, что прокуратура отменила постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.