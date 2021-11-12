Российский туроператор по Греции "Музенидис Трэвел" объявил о прекращении работы

54 минуты назад

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Крупнейший туроператор по Греции "Музенидис Трэвел", который представляет в России греческую Mouzenidis Group, объявил об остановке деятельности из-за финансовых проблем.

"Наша команда пыталась сделать все возможное для продолжения работы, но ресурсы исчерпаны. К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств - проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусной инфекцией, из-за отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 - нам не удалось найти другого решения", - говорится в заявлении на сайте туроператора.

В нем отмечается, что греческие партнеры признают свои обязательства перед российскими, но не способны ни выполнить их, ни произвести возврат средств.

"В настоящее время мы готовим иск к греческой компании Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерба", - говорится в заявлении.

"Музенидис Трэвел" - крупнейший туроператор по Греции на российском рынке. Греческая Mouzenidis Group, которую он представлял, - один из крупнейших туристических холдингов в Греции, который работает с 1995 года.

В марте этого года основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Нынешний год стал самым тяжелым в истории компании. Уход из жизни нашего бессменного лидера Бориса Музенидиса стал не только личной трагедией каждого члена команды, но и обнажил существенные экономические проблемы Mouzenidis Travel в Греции, которые отразились и на российской группе компаний", - говорится в заявлении туроператора.

Компания пообещала, что не закроется, "пока не будут улажены все формальности": "Сейчас мы лишились всего, но не закроемся, пока не будут улажены все формальности. Суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании ТИТ. Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации".

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В июне этого года принимающий туроператор в Греции Mouzenidis Travel Greece объявил о приостановке приема туристов. Из-за этого у российских туристов аннулировали туры почти на 1 млрд рублей. Российский офис туроператора тогда заявил, что намерен сделать все возможное для продолжения работы, а Ростуризм поддержал это решение и заявил о готовности помочь компании.

"Для решения проблемы руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с министром туризма Греции Харисом Теохарисом, в ходе которых она отметила необходимость объединения усилий для урегулирования ситуации, а также предложила ряд наиболее приемлемых мер, которые могли бы помочь урегулирования ситуации", - цитировал Интерфакс пресс-службу федерального агентства.

По оценке Ростуризма, из-за приостановки работы принимаюшего туроператора пострадали около 27 тысяч россиян, которые на тот момент уже оплатили туры. Осенью тысячи туристов подали иски к российскому представительству компании с требованием вернуть деньги.