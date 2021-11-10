"Проснувшаяся" статья. В России резко выросло число дел об оскорблении чувств верующих

Наталия Зотова

Би-би-си

40 минут назад

Автор фото, Sergei Karpov/TASS

В последние годы в России стабильно сокращалось количество уголовных дел об оскорблении чувств верующих, следует из судебной статистики. Однако в этом году дел по этой статье вдруг стало значительно больше, причем сразу в нескольких случаях судят даже не за высказывания, а за фотографии.

Только за осень под следствием оказались Лолита Богданова, оголившая грудь на фоне храма Василия Блаженного, и Ирина Волкова, снявшаяся в стрингах с Исаакиевским собором в кадре. Уже много лет оба собора - музеи, а не действующие храмы.

Более того, за фото, на котором пара имитировала оральный секс на фоне того же собора Василия Блаженного, обоих участников съемки и вовсе отправили в колонию на 10 месяцев. Это первый случай реального срока по 148-й статье УК.

По подсчетам аналитического центра "Сова" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), в 2021 году за оскорбление чувств верующих возбудили уже 13 дел, некоторые из которых уже дошли до суда - и это в разы больше, чем в предыдущие годы.

Для сравнения, в 2020 году по этой статье вынесли всего два приговора, а в 2019 году - три. Глава центра Александр Верховский заметил, что статья после 2017 года статья "заснула", и он даже предполагал, что о ней и вовсе забудут. Но сейчас она неожиданно "проснулась".

Оскорбления чувств повсюду

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в уголовном кодексе в 2013 году, после дела Pussy Riot. Активисток, станцевавших в храме, приговорили к двум годам колонии по статье о хулиганстве, но именно после истории с "панк-молебном" появился специальный закон против таких действий.

Верховский объяснил Би-би-си, что когда появляется новый закон, силовики не спешат его применять, опасаясь проблем: по возможности все они ждут, пока кто-нибудь из коллег освоится с новой статьей, чтобы дальше пойти по его стопам.

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Поэтому пик дел по 148-й статье пришелся на 2016-2017 годы: тогда в год появлялось примерно по 10 дел. Их заводили за мемы про Иисуса и нелестные комментарии про верующих в соцсетях.

Неоязычница Наталья Телегина попала на скамью подсудимых за картинку, где скандинавский бог Тор замахивается молотом на православную церковь, и шесть антихристианских мемов, высмеивающих православных и патриарха Кирилла.

Художник Виктор Ночевнов получил судимость и штраф 50 тысяч рублей за карикатуры на Христа: на картинках нарисованный Иисус то висел на турнике, то танцевал, то был одет в нацистскую форму. Тогда же судили блогера Руслана Соколовского, поигравшего в мобильную игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме на Крови.

Были и случаи, где фигуранту вменялись несколько статей, из которых 148-я была побочной. На Дальнем Востоке судили "хабаровских живодерок": две девушки убивали собак и кошек и снимали это на видео. Оскорбление чувств верующих им добавили к другим статьям, и это обвинение отнюдь не было самым тяжелым.

На этом фоне жалобы на оскорбление чувств верующих стали в те годы обычным делом. От православных активистов досталось режиссеру Алексею Учителю, выпустившему тогда фильм "Матильда" про любовницу будущего царя Николая II - но в этом случае никаких юридических последствий у жалоб не было.

Тогда же, в 2017 году, УФАС признала оскорбляющей чувства верующих рекламу челябинской организации по выдаче займов: те выпустили карманный календарь с молитвой "Отче наш" и иконой. А постпредство Калмыкии потребовало извинений за оскорбление чувств верующих от телеканала ТНТ.

Было ли высказывание

Прежняя волна уголовных дел отличалась от нынешней: тогда вокруг религии шла общественная дискуссия, подчеркнул Верховский. Картинки и посты подсудимых были сознательными высказываниями о вере. Тот же блогер Соколовский ловил покемонов в храме не по незнанию: он шел туда специально, стремясь доказать, что ничего незаконного в этом быть не может.

Нынешние подсудимые, снявшиеся полуголыми на фоне храмов, про религию высказаться не пытались.

Осознанное высказывание, замечает Верховский, в снимок вложили только Руслан Бобиев и Анастасия Чистова: девушка, на фото присевшая к промежности мужчины, одета в куртку с надписью "Полиция". Но это высказывание совсем не про церковь: просто закон об оскорблении чувств полиции пока не приняли, заметил эксперт. Он полагает, что именно за свой посыл оба и получили реальные сроки - в отличие от обвиняемых по двум другим схожим делам.

Верховский считает, что 148-ю статью государство стало использовать для утверждения идеологии - так же, как статью о реабилитации нацизма, по которой в последний год тоже участились дела за непочтительные высказывания о действиях россиян во время Великой Отечественной войны.