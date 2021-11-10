Метавселенная: созданием виртуального мира займется компания режиссера Питера Джексона, сделавшая спецэффекты для "Аватара" и "Властелина колец"

10 минут назад

Автор фото, 20th Century Fox

Новозеландская компания по разработке кинематографических спецэффектов Weta Digital, основанная при участии знаменитого режиссера Питера Джексона, намерена создавать метавселенную: виртуальную реальность, в которой, как надеются американские технологические гиганты, пользователи по всему миру смогут оказаться в ближайшем будущем.

Джексон, в числе прочего снявший трилогии "Властелин колец" и "Хоббит", объявил, что компанию Weta Digital приобрела американская Unity Software, сумма сделки составила 1,6 млрд долларов.

Weta Digital, основанная при участии сэра Питера в 1993 году, разрабатывала таких виртуальных героев, как Голлум из "Властелина колец", Нейрити из "Аватара" и Цезаря из "Планеты обезьян". Unity Software в свою очередь известна как создатель игрового "движка" (базового программного обеспечения) для многих популярных игр, в том числе "Pokémon Go" и "Call of Duty: Mobile".

Базирующаяся в Сан-Франциско Unity Software надеется продавать инструменты для создания метавселенной разработчикам различных программ - в них будут объединены ее собственные технологии и технические достижения Weta Digital. "Мы очень рады, что теперь появилась возможность демократизировать лучшие технологии киноиндустрии: творческий гений сэра Питера Джексона и удивительные таланты компании Weta станут доступными для создателей контента во всем мире", - заявил президент Unity Software Джон Ричителло.

По условиям сделки, Weta будет разделена на две части: Unity Software получит ее технологические и производственные активы, но бизнес по созданию спецэффектов будет выделен в отдельную фирму под названием WetaFX, которая, впрочем, намерена тесно сотрудничать с новыми американскими хозяевами. Weta сообщила Би-би-си, что Джексон, так же как художники компьютерной графики, "остаются в Новой Зеландии и будут продолжать работать над фильмами в этой стране".

Как считает Джексон, возможность использовать достижения Weta способна поменять всю индустрию создания виртуальных миров. "Инструменты Weta Digital позволили нам без каких-либо ограничений вызывать к жизни миры и существа, которые до этого пребывали только в нашем воображении, - говорит режиссер. - Вместе Unity и Weta Digital могут дать любому создателю из любой отрасли доступ к этим невероятно креативным и мощным инструментам".

Что такое метавселенная?

В последние недели о метавселенной заговорили особенно активно. Этот термин стал популярным после того, как компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также "Инстаграм" и мессенджер WhatsApp, переименовалась в Meta.

Автор фото, Weta Digital Подпись к фото, Король Луи из "Книги джунглей" - еще одно творение Weta

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При этом основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что теперь фирма направит основные усилия именно на создание новой онлайн-платформы, которая выведет виртуальные технологии на принципиально новый уровень, позволив, к примеру, ощутить почти личное присутствие на концерте или встрече с друзьями. Многие в Кремниевой долине считают, что метавселенная - это следующий большой шаг современных технологий, способный совершить в мире такую же революцию, как появление смартфонов.

Впервые этот термин употребляется в научно-фантастическом романе "Лавина" ("Snow Crash") американского писателя Нила Стивенсона, вышедшем еще в 1992 году. В этом произведении описано достаточно мрачное будущее, в котором после глобального экономического коллапса миром управляют крупные корпорации и мафиозные структуры.

Некоторые эксперты считают планы по созданию метавселенной в реальной жизни угрозой человечеству. В числе критиков - один из первых инвесторов Facebook Роджер Макнами, который в последнее время активно критикует эту социальную сеть за распространение дезинформации. "Фейсбуку" нельзя разрешать создание антиутопической метавселенной", - сказал он в интервью Би-би-си.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Голлум - одно из созданий компании Питера Джексона

Впрочем, сторонники проекта, к числу которых теперь присоединился Питер Джексон, надеются, что метавселенная обогатит жизнь людей. "Эта метавселенная потенциально способна открыть новые креативные, социальные и экономические возможности", - говорится в официальном блоге Facebook. Цукерберг объявил также о планах нанять 10 тыс. сотрудников в странах ЕС для создания этой метавселенной, хотя свое место на стройплощадке нового онлайн-мира спешат застолбить и другие крупные игроки.

Как считает кинокритик из Сиднея Джеймс Флетчер, Джексон поможет сделать новый виртуальный мир более реальным. "Weta - это Голливуд Южного полушария, а Питер Джексон - настоящий провидец, - сказал Флетчер Би-би-си. - У него не было инструментов, необходимых для достижения его целей, и тогда он просто взял и создал команду для их разработки".