Дайджест: ЕС готовит новые санкции против Беларуси. Под них могут попасть российские авиакомпании

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Многочисленные сторонники Михаила Саакашвили собрались у здания городского суда Тбилиси

Михаила Саакашвили судят без него

В Тбилиси начался суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, однако первое заседание прошло без участия подсудимого: грузинская пенитенциарная служба отказалась доставить заключенного из тюремной больницы в тбилисский городской суд.

На вчерашнем заседании суд принял решение об отмене предварительного заключения Саакашвили. Но на свободу он не выйдет: экс-президент уже приговорен к шести годам лишения свободы по двум другим уголовным делам.

Судебные приговоры были вынесены заочно, так как после истечения своего второго президентского срока Саакашвили покинул Грузию. Процесс в тбилисском городском суде 10 ноября был первым судебным заседанием по новому делу Саакашвили после его возвращения в Грузию и ареста.

Нынешнее дело касается событий четырнадцатилетней давности - разгона митинга 7 ноября 2007 года и рейда в телекомпании "Имеди" в бытность Михаила Саакашвили президентом Грузии. Его обвиняют по статье о превышении служебных полномочий.

Как сообщает из Тбилиси наш корреспондент Нина Ахметели, во дворе суда, где проходило слушание, собрались его сторонники и лидеры оппозиции. Здесь была мобилизована полиция.

Адвокаты экс-президента тщетно добивались обеспечить его присутствие на заседании суда. Саакашвили продолжает голодовку в заключении, объявленную вскоре после ареста первого октября, и считает себя политическим заключенным.

"Суд сегодня подтвердил, что в Грузии правосудия нет. Суд сказал: неважно по какой причине, главное, чтобы Михаила Саакашвили не было в зале суда", - так подытожил судебный процесс журналистам один из адвокатов бывшего президента Бека Басилая.

По его словам, Саакашвили чувствует себя очень слабо, но он хотел и был готов участвовать в заседании. Адвокат утверждает, что власти боятся появления политика в зале суда.

Следующее судебное заседание назначено на 29 ноября.

Подавление иранских протестов рассмотрят в трибунале

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протесты против резкого роста цен на топливо в ноябре 2019 года охватили почти всю страну и были жестоко подавлены иранскими властями

В Лондоне продолжится заседание трибунала, разбирающего жестокое подавление антиправительственных выступлений, охвативших Иран два года назад. Цель слушаний - установить, квалифицируются ли деяния иранских должностных лиц, включая верховного духовного лидера страны аятоллу Хаменеи, как преступления против человечности.

Массовые протесты в конце 2019 года, всколыхнувшие почти всю страну, были вызваны резким скачком цен на горючее - на 200% за одну ночь. Дополнительный импульс протестующим придало уничтожение авиалайнера "Украинских авиалиний", сбитого ракетой вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Жертвами катастрофы стали 176 человек, в основном иранцы.

При подавлении протестов иранскими силами безопасности были убиты и ранены тысячи человек. Трибунал был учрежден в Лондоне группой судей по международному праву.

Андрея Пивоварова судят в Краснодаре

Автор фото, Natalya Kazhan/TASS

Ленинский районный суд Краснодара начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении Андрея Пивоварова, обвиняемого по статье о деятельности "нежелательной организации".

Бывший лидер "Открытой России" был задержан в мае в петербургском аэропорту "Пулково" перед вылетом в Варшаву. В основе дела - более 30 постов в "Фейсбуке" на публичной странице "Андрей Пивоваров", посвященные выборам, помощи врачам во время пандемии и другим темам. Пивоварову грозит от двух до шести лет лишения свободы.

США обещают Украине военную помощь и предостерегают Москву от "ошибки 2014 года"

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, В Вашингтоне не вполне понимают, что Москва затевает на этот раз, но находят это подозрительным (на фото: российские военные учения в аннексированном Крыму в октябре 2021г.)

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе встречи в Вашингтоне с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, что намерения Москвы касательно недавних перемещений войск вблизи украинской границы остаются неясными, однако развязывание новой агрессии против Украины будет для России серьезной ошибкой.

"Нам знаком московский репертуар, - сказал Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой украинского МИД в Вашингтоне. - Любая эскалация или агрессивные действия вызовут большую озабоченность у Соединенных Штатов".

Встреча Блинкена и Кулебы прошла на фоне сообщений о переброске дополнительных российских воинских подразделений к границе с Украиной. На прошлой неделе украинское министерство обороны сообщило, что вблизи границы сейчас находится порядка 90 тыс. российских военных.

"Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, вошла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали", - сказал Блинкен.

"Мы снова заявляем о нашей нерушимой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, - добавил госсекретарь. - И международное сообщество насквозь увидит любую российскую попытку прибегнуть к своей прежней тактике".

Блинкен также пообещал, что администрация США во взаимодействии с конгрессом будет работать над тем, чтобы обеспечить дальнейшее оказание военной помощи Украине, в том числе летальными средствами.

Китай и США договорились о потеплении

Автор фото, AFP Подпись к фото, Китай не торопится отказываться от угля, мотивируя это необходимостью обеспечить стабильный экономический рост и благосостояние своих жителей

США и Китай, два главных эмитента парниковых газов в мире, неожиданно подписали на климатической конференции в Глазго декларацию о сотрудничестве в борьбе с изменениями климата.

В декларации США и Китай обязуются в следующие девять лет, до 2030 года, сообща бороться за то, чтобы рост средней температуры по планете не превысил 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, и призывают другие страны удвоить усилия, чтобы преодолеть "значительный разрыв" между тем, что нужно сделать для этого, и тем, что пока сделано.

Глава делегации Китая на переговорах о климате Се Чженьхуа сказал журналистам, что в вопросах климата у США и Китая больше общего, чем разногласий.

В сентябре председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай надеется достичь углеродной нейтральности, то есть поглощать столько же углекислого газа, сколько страна выбрасывает в атмосферу, к 2060 году. При этом в ближайшее время, по планам председателя Си, Китай будет увеличивать выбросы СО2 и они достигнут пика до 2030 года.

Нелегальным мигрантам хотят подрезать крылья

Автор фото, Nicolas Economou/NurPhoto Подпись к фото, В руководстве Turkish Airlines заявили о непричастности к переброске нелегальных мигрантов в Беларусь

По сведениям западных СМИ, Евросоюз готовится уже на следующей неделе подготовить новые санкции в отношении белорусского режима в ответ на кризис, возникший на белорусско-польской границе.

Как сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в попытке перекрыть поток нелегальных мигрантов из Беларуси ЕС стремится оказать нажим на должностных лиц и авиакомпании, помогающие перевозить мигрантов из родных стран к границам Евросоюза.

Как рассказал изданию неназванный дипломат ЕС, пакет санкций содержит два раздела: один посвящен людям и группам, ответственным за содействие нелегальной миграции, а второй направлен против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Беларуси.

Среди прочих, по словам источника, под санкции может попасть белорусская государственная авиакомпания "Белавиа", а также другие авиаперевозчики, выполняющие полеты в Минск.

В частности, речь идет о российских авиакомпаниях "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai. В Брюсселе предполагают, что эти авиакомпании причастны к транспортировке нелегальных мигрантов в Беларусь, однако окончательный список авиакомпаний, как и причастных к кризису официальных лиц еще предстоит утвердить.

Также пока неизвестно, в чем именно будут заключаться санкции.

О том, что в санкционном списке могут оказаться "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило вечером в среду, ссылаясь на свои источники, и агентство Блумберг.

Комментируя эту информацию, в Turkish Airlines заявили, что утверждения о том, что рейсы авиакомпании в Беларусь способствовали нелегальному перемещению мигрантов, не соответствует действительности. Комментариев "Аэрофлота" на момент подготовки этого дайджеста не поступало.

Решение о санкциях, по данным Politico, может быть согласовано уже на следующей неделе, в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС. Агентство Блумберг, со ссылкой на свои источники, сообщает, санкции могут быть введены ЕС совместно с Британией и США. Объявить о них планируется в начале декабря.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела в Белом доме встречу с президентом Джо Байденом, по итогам которой заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Беларуси, причем их объектами станут как физические, так и юридические лица. Как мы писали накануне, Германия во вторник предупредила белорусские власти о готовящемся солидарном европейском ответе на спровоцированный Минском приграничный кризис.

"Санкциям подвергнутся все, кто участвует в целенаправленной контрабанде мигрантов, - заявил глава германского МИД Хейко Маас. - Лукашенко должен осознать, что его расчет не сработает. Шантажировать Европейский союз не получится".

Чем план развития Геленджика расстроил местных жителей?

Автор фото, Феоктистов Дмитрий/TASS Подпись к фото, Городские власти утверждают, что новый генплан нужен, чтобы облагородить облик приморского города и привлечь больше туристов

Жители Геленджика исполнены негодования по поводу нового проекта генерального плана развития курорта. Их возмущает, что в проекте меняется функциональное назначение целых кварталов, расположенных в 500-метровой полосе от моря. Вместо жилой застройки здесь предусмотрены так называемые "зоны отдыха" или "общественно-деловые".

Горожане боятся, что если генплан примут, то следующим шагом станет принуждение к продаже их участков. Петицию с требованием изменить генплан подписали более 11 тысяч человек, но способно ли это что-то изменить?

Владельцы публичного дома в Вене придумали, как помочь стране повысить уровень вакцинации от ковида: любому, кто привьется в их заведении, обещают на выбор или полчаса бесплатного общения с одной из сотрудниц, или ваучер на поход в сауну.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пункт вакцинации от коронавируса открылся в одном из борделей в Вене.