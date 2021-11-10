Арестован первый человек по делу об "экстремистской организации" Навального

час назад

Автор фото, Teamchanysheva/Facebook

Суд в Уфе арестовал на два месяца бывшую руководительницу местного штаба Алексея Навального* Лилию Чанышеву. Она стала первой соратницей Навального, на которую завели дело об экстремистской организации после того, как таковыми объявили все структуры оппозиционера.

Отправить Чанышеву под стражу суд просило следствие. Следователь объяснил это тем, что Чанышева может скрыться или воспрепятствовать производству по делу. В частности, он огласил рапорт полиции, в котором утверждается, что Чанышева "планирует скрытно покинуть территорию России через страны ближнего зарубежья, имеющие с Россией безвизовый пограничный контроль, и продолжить деятельность признанных в России экстремистскими организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Штабы Навального".

Чанышева заявила на заседании, что у нее, "по всей видимости, ранний срок беременности", сообщил в "Твиттере" ее адвокат Владимир Воронин.

Мужа активистки на заседание не пустили, хотя у него была доверенность - суд отказался допустить его в качестве защитника Чанышевой наряду с адвокатом.

Накануне в Кемеровской области и в Башкирии прошли обыски у сторонников оппозиционера. Задержали только бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества).

Штабы Навального прекратили существование, после того как летом были признаны судом экстремистскими организациями и запрещены. За участие в таких организациях грозит уголовная ответственность.

В сентябре стало известно, что Следственный комитет России (СКР) завел новое уголовное дело против Навального, а также его сподвижников Леонида Волкова и Ивана Жданова. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

В октябре СКР объединил пять уголовных дел против Навального и его сторонников. Объединенное дело включает в себя статьи о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также о финансировании, руководстве и участии в экстремистском сообществе. Соратники Навального предполагали, что прошедшие во вторник обыски связаны с этим делом.

Таким образом, Чанышева стала первой задержанной по этой статье, после того как суд запретил и признал экстремистскими структуры Навального. Еще один уфимский активист Рустем Мулюков в сентября стал подозреваемым по делу, но его не задерживали.

Волков накануне писал в "Фейсбуке", что возглавить штаб Навального в Уфе предложили в 2017 году и ей, по словам соратника Навального, надо было сделать непростой выбор: "Она работала аудитором в Deloitte, отличная зарплата, квартира, машина, все дела. Лилия ушла с работы, согласилась на зарплату в три раза меньше (мы больше просто не могли платить). Согласилась на спецприемники и нападения, на тяжелую работу регионального политического активиста в очень сложном регионе".