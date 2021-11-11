СМИ сообщили об угрозе санкций для "Аэрофлота" из-за мигрантов из Беларуси

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" в ответ на миграционный кризис на белорусско-польской границе, сообщило агентство Блумберг. Официально же пока обсуждается возможность введения санкций против неназванных авиакомпаний в рамках нового пакета мер в ответ на миграционный кризис, в котором Польша винит не только Беларусь, но и Россию.

Евросоюз обсуждает возможность включения авиакомпаний, в том числе российского "Аэрофлота" и турецкой Turkish Airlines, в новый пакет санкций в отношении Беларуси, основанием для которых станут обвинения в пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми, рассказал Блумбергу на условиях анонимности европейский чиновник, знакомый с такими планами.

По словам собеседника агентства, санкции могут быть объявлены Евросоюзом в начале декабря совместно с США и, возможно, Британией.

На открытии торгов в четверг акции "Аэрофлота" подешевели на 2,4%, отмечает Интерфакс.

"Аэрофлот" пока не комментирует сообщения о возможных санкциях. Источник, близкий к авиакомпании, сообщил изданию РБК, что "Аэрофлот" не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. По его словам, на Ближнем Востоке авиакомпания летает в Египет, Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"В случае введения санкций против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны", - заявил РИА Новости зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Власти Минска направляют тысячи мигрантов, большинство из которых попали в Беларусь по воздуху, к польской границе, откуда многие стремятся попасть в Западную Европу, напоминает Блумберг.

О том, что ЕС и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Беларуси, откуда те пытаются проникнуть в Европу, накануне заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сделала это после встречи с президентом США Джо Байденом и не уточняла названия авиакомпаний.

"Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничной геополитической игры", - заявила она журналистам на лужайке у Белого дома. По ее словам, США также готовят санкции, которые вступят в силу в начале декабря.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

Премьер Польши Матеуш Моравецкий во вторник возложил вину за миграционный кризис на белорусско-польской границе на президента России Владимира Путина, назвав белорусского президента Александра Лукашенко исполнителем его воли. В Кремле назвали его заявление безответственным и неприемлемым.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Путиным попросила повлиять на Лукашенко в связи с ситуацией с беженцами на белорусской границе.

"Эксплуатация мигрантов белорусским режимом в борьбе против ЕС бесчеловечна и совершенно неприемлема", - заявила Меркель. Путин в ответ предложил ЕС "наладить обсуждение возникших проблем" напрямую с Минском. По словам официального представителя ЕС, Путин и Меркель должны вскоре снова поговорить, пишет Блумберг.

Страны Евросоюза планируют добавить торговлю людьми в качестве новой категории, в рамках которой могут быть применены санкции. Ранее СМИ сообщали, что санкции могут коснуться белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". Издание Politico в контексте ожидаемых санкций накануне упоминало не только "Аэрофлот" и Turkish Airlines, но и российские "ЮТэйр" и Nordwind Airlines, а также FlyDubai из ОАЭ.

Немецкий таблоид Bild в понедельник утверждал, что "Аэрофлот" и Turkish Airlines задействованы в перевозке мигрантов из Беларуси в Германию. Издание ссылалось на источники в силовых ведомствах. По его оценке, за последние шесть недель в Германию через Беларусь прибыли более 6 тысяч беженцев.

Во вторник Turkish Airlines заявила, что ее рейсы в Минск "никоим образом не способствуют нелегальному иммиграционному движению". "Обвинения в СМИ безосновательны", - говорилось в заявлении.

Еженедельно в Минск пребывают около 40 самолетов из Стамбула, Дамаска и Дубая, отмечает РБК. В понедельник тысячи мигрантов в Беларуси выдвинулись в направлении польской границы и встали лагерем около проволочного заграждения, за которым находятся польские военные. Накануне польские пограничники сообщали о пресечении попыток прорыва границы.