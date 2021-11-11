Начался суд над бывшим лидером "Открытой России"* Андреем Пивоваровым

Тимур Сазонов

Краснодар

час назад

В Ленинском районном суде г. Краснодара состоялось первое судебное заседание по делу бывшего главы "Открытой России" (одноименные организации признаны в России нежелательными) Андрея Пивоварова. Его обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации из-за постов в "Фейсбуке".

За час до заседания возле суда начали собираться люди. Двое мужчин встали у здания суда с плакатами "Свободу Андрею Пивоварову" и "Свободу политзаключенным", к ним сразу же подошли сотрудники полиции и переписали их данные,

Пускать прессу на заседание суд отказался, сославшись на действующие к регионе ковидные ограничения.

На суд в Краснодар приехала мать Пивоварова Раиса. Она заявила журналистам, что не понимает, в чем обвиняют ее сына.

"Ничего, что было бы во вред нашему государству, я там [в постах Андрея] не увидела. Поэтому на каком основании этот суд будет происходить, я понять не могу", - сказала она.

"С момента задержания прошло полгода, и это переломный момент - это максимальный срок содержания под стражей по этой тяжести статьи. И надо было либо заканчивать разбирательство, либо выпускать Андрея. Они выбрали жесткий вариант", - заявила Би-би-си бывшая сотрудница "Открытой России" Татьяна Усманова.

По ее словам, в СИЗО Пивоварова держат в так называемом спецблоке, куда помещают самых опасных преступников: "Это такая тюрьма внутри тюрьмы. Вместе с Андреем там сидят люди, осужденные на пожизненное, лидеры преступных группировок, мужчина, который якобы убил семь человек. В его камере сидит человек по наркотической статье, но там какой-то крупный размер. И Андрей со своими 34 репостами".

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Еще одна экс-сотрудница "Открытой России" Яна Антонова, проходящая по делу в качестве свидетеля, в разговоре с Би-би-си сравнила дело Пивоварова с делом бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, которого будут судить в Подмосковье, а не в Хабаровске.

"У него [Фургала] большая поддержка в Хабаровске - и точно так же у Пивоварова большая поддержка в Санкт-Петербурге, поэтому его отправили судить в Краснодар, чтобы не было массовой поддержки", - считает активистка.

Итогом первого дня заседания стало рассмотрение двух ходатайств. Защита настаивает на передаче дела в Василеостровский районный суд Петербурга по месту жительства Пивоварова, мотивируя это тем, что "большинство свидетелей и участников данного уголовного дела не проживают на территории Краснодара". Это ходатайство направлено на рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

Другое ходатайство - о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, заявленное стороной обвинения, районный суд удовлетворил. Пивоваров оставлен под стражей на шесть месяцев.

Речь Пивоварова на суде (приводится с сокращениями)

"Ваша честь!

Рад, что мое дело, наконец, в суде, и мы можем разобраться в нем по существу. Жаль, конечно, что следователю не хватило духа закрыть его на своей стадии, но видимо, желание нового звания оказалось выше чувства справедливости. Значит, буду доказывать свою невиновность в суде.

Если коротко: следствие взяло порядка 30 постов (34), причем опубликованных не мной, и их задокументировало. Мы все тут понимаем, что материалы дела - это просто нагромождение формальностей, а реальная причина ареста - моя политическая деятельность. На меня надели наручники за то, что я хотел участвовать в выборах, за то, что не боялся публично критиковать власть и за то, что никуда не уехал, когда начали угрожать.

Ваша честь, самое интересное прочел я в самом конце дела. Потерпевших по моему делу - нет. Выявленного ущерба - тоже нет. Это не моя оценка, это позиция следствия. И это очень интересно. Я, не нанесший никому ущерба, от чьих действий никто не пострадал, уже почти полгода нахожусь в тюрьме. Хотя людей, по делам которых зафиксирован реальный ущерб и потерпевшие, в СИЗО не закрывали.

Бывший замминистра минпромторга РТ Илья Шульгин, которого обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий и закупке некачественного оборудования на 21 млн рублей, находится под запретом определённых действий. Второй фигурант этого уголовного дела Алексей Ишутинов отпущен под подписку о невыезде.

Врио директора одного из департаментов минобороны РФ Марию Солодяжникову отправили под домашний арест по делу об особо крупном мошенничестве (взятке). Евгению Васильеву, бывшего руководителя аппарата минобороны, оставили под домашним арестом, а не заточили в СИЗО, хотя она проходила по статье "мошенничество в особо крупном размере", а сумма ущерба - сотни миллионов рублей.

Получается, люди, что нанесли реальный ущерб, в делах которых есть пострадавшие, могут защищать себя из под домашнего ареста или подписки, я же со своими постами сижу в СИЗО. Я за то, чтобы вообще как можно меньше людей у нас подвергались крайней мере пресечения, аресту. Но главное, чтобы правосудие у нас было для всех одинаковым. Для примера, моими соседями по спецблоку являются люди, обвиняемые в совсем других преступлениях: на одном - убийство 7 человек, включая начальника уголовного розыска, другие - руководители организованной преступной группировки. И с ними же я со своими репостами.

У меня нет иллюзий, ваша честь, я не первый раз в суде, прекрасно знаю, как работает эта система. Но хочу вам сказать, что у вас есть уникальная возможность защитить и спасти репутацию российских судей. Если вы вынесете законное и справедливое решение, признав меня невиновным, вы без преувеличения станете народным героем и дадите пример гражданского мужества и другим судьям, и молодым юристам, которые только получают образование в вузах.

Подумайте об этом. Не каждому в жизни выпадает такая уникальная возможность сделать что-то действительно большое и полезное для своей страны. Уверен, мы с вами хотим, чтобы у нас работал закон, единый для всех. А не по чьей-то прихоти решалось, кому в тюрьму, а кому рисовать картины".

Дело Пивоварова

Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково - его сняли с самолета, который готовился к вылету. На следующий день Пивоварова этапировали в Краснодар, где его отправили под арест по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). По этой статье ему может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения дела стал пост, который был опубликован на странице Пивоварова в "Фейсбуке" в августе 2020 года, когда тот находился в Краснодаре.

Публикация представляла собой репост сообщения проекта "Объединенные демократы" о регистрации кандидатов, который Пивоваров сопроводил комментарием: "Это очень значительный результат. Мы впервые делаем проект сразу в четырех регионах. Удачи всем нашим кандидатам на предстоящих выборах. Если у вас есть возможность - поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов".

В октябре Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, в котором перечислялось уже больше 30 постов в "Фейсбуке".

За несколько дней до задержания Пивоварова "Открытая Россия" объявила, что из-за планов властей ужесточить закон о нежелательных организациях вынуждена полностью прекратить свою деятельность и закрыть отделения в регионах. Пивоваров связывал свое дело с планами баллотироваться в Госдуму.