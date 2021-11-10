НАСА перенесло полет человека на Луну на год. Миссия "Артемида-3" состоится в 2025-м
Американское космическое агентство НАСА решило на год перенести первый за последние несколько десятилетий полет человека на Луну. Из-за проблем с финансированием и судебных исков миссия "Артемида-3" (Artemis-3) отправится на спутник Земли в 2025-м, а не в 2024-м, как планировалось ранее.
Эксперты и ранее предполагали, что НАСА не сможет выполнить задачу по отправке людей на Луну в 2024 году, но глава агентства Билл Нельсон официально подтвердил это только на пресс-конференции во вторник.
"НАСА считает своим приоритетом как можно более быстрое и безопасное возращение на Луну. Однако с учетом недавних судебных исков и других факторов первая посадка человека по программе "Артемида" вряд ли состоится раньше 2025 года", - сказал Нельсон.
Судебный иск, о котором говорит руководитель НАСА, подал Джефф Безос - основатель Amazon и компании Blue Origin. Он требовал отменить решение американского космического агентства о заключении контракта на создание корабля для посадки на Луну стоимостью в 2,9 млрд долларов с компанией SpaceX другого миллиардера Илона Маска. Безос утверждал, что по условиям тендера НАСА должна была поручить строительство аппарата не одной, а нескольким компаниям - при этом Blue Origin разработал собственный проект лунного модуля совместно с еще тремя фирмами.
На прошлой неделе федеральный суд отказал Безосу в удовлетворении иска, и как объясняет Нельсон, НАСА пришлось потратить на это разбирательство почти семь месяцев, что не способствовало выполнению плана по отправке миссии в 2024 году. Однако еще более важной причиной переноса полета "Артемиды" с экипажем стало недостаточное финансирование программы со стороны конгресса США.
Первые три полета "Артемиды"
После решения суда стало окончательно ясно, что первая с 1972-го года посадка человека на Луну состоится на усовершенствованной версии корабля "Старшип" компании SpaceX Илона Маска. Сейчас этот аппарат проходит испытания на космодроме в Техасе.
Однако на лунную орбиту экипаж доставит гигантская ракета-носитель Space Launch System (SLS) и корабль "Орион", из которого астронавты перейдут в лунный посадочный модуль производства SpaceX.
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Конец истории Подкаст
Первый тестовый полет SLS и "Ориона" без экипажа на борту должен состояться уже в феврале 2022 года - это и будет первая миссия программы "Артемида". Предполагается, что в течение трехнедельного полета космический корабль совершит полет вокруг Луны.
По словам Нельсона, первый полет астронавтов к Луне состоится в 2024 году в рамках миссии "Артемида-2" - впрочем, в этот раз они не будут высаживаться на поверхность спутника, а только выйдут на его орбиту.
В 2025 году "Артемида-3" должна впервые более чем за полвека доставить человека на Луну; предполагается, что астронавты высадятся на ее Южный полюс.
Одной из причин, по которым НАСА выбрало именно эту точку, стало наличие огромных запасов льда в кратерах, куда никогда не попадает солнечный свет. Предполагается, что лед в будущем можно будет использовать для производства топлива прямо на Луне - это позволит снизить стоимость полета, поскольку в таком случае топливо не нужно доставлять с Земли.
Согласно плану НАСА, в составе миссии "Артемида-3" будет по меньшей мере одна женщина, в будущем на Луну также должен отправиться первый представитель небелого населения США.
До этого на Луне побывали 12 американских астронавтов, летавших в ходе программы "Аполлон".