НАСА перенесло полет человека на Луну на год. Миссия "Артемида-3" состоится в 2025-м

час назад

Автор фото, NASA Подпись к фото, Для посадки человека на Луну будет использоваться модуль на основе корабля "Старшип" компании SpaceX

Американское космическое агентство НАСА решило на год перенести первый за последние несколько десятилетий полет человека на Луну. Из-за проблем с финансированием и судебных исков миссия "Артемида-3" (Artemis-3) отправится на спутник Земли в 2025-м, а не в 2024-м, как планировалось ранее.

Эксперты и ранее предполагали, что НАСА не сможет выполнить задачу по отправке людей на Луну в 2024 году, но глава агентства Билл Нельсон официально подтвердил это только на пресс-конференции во вторник.

"НАСА считает своим приоритетом как можно более быстрое и безопасное возращение на Луну. Однако с учетом недавних судебных исков и других факторов первая посадка человека по программе "Артемида" вряд ли состоится раньше 2025 года", - сказал Нельсон.

Судебный иск, о котором говорит руководитель НАСА, подал Джефф Безос - основатель Amazon и компании Blue Origin. Он требовал отменить решение американского космического агентства о заключении контракта на создание корабля для посадки на Луну стоимостью в 2,9 млрд долларов с компанией SpaceX другого миллиардера Илона Маска. Безос утверждал, что по условиям тендера НАСА должна была поручить строительство аппарата не одной, а нескольким компаниям - при этом Blue Origin разработал собственный проект лунного модуля совместно с еще тремя фирмами.

На прошлой неделе федеральный суд отказал Безосу в удовлетворении иска, и как объясняет Нельсон, НАСА пришлось потратить на это разбирательство почти семь месяцев, что не способствовало выполнению плана по отправке миссии в 2024 году. Однако еще более важной причиной переноса полета "Артемиды" с экипажем стало недостаточное финансирование программы со стороны конгресса США.

Первые три полета "Артемиды"

После решения суда стало окончательно ясно, что первая с 1972-го года посадка человека на Луну состоится на усовершенствованной версии корабля "Старшип" компании SpaceX Илона Маска. Сейчас этот аппарат проходит испытания на космодроме в Техасе.

Автор фото, NASA Подпись к фото, На лунную орбиту астронавтов доставит гигантская ракета НАСА SLS

Однако на лунную орбиту экипаж доставит гигантская ракета-носитель Space Launch System (SLS) и корабль "Орион", из которого астронавты перейдут в лунный посадочный модуль производства SpaceX.

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Первый тестовый полет SLS и "Ориона" без экипажа на борту должен состояться уже в феврале 2022 года - это и будет первая миссия программы "Артемида". Предполагается, что в течение трехнедельного полета космический корабль совершит полет вокруг Луны.

По словам Нельсона, первый полет астронавтов к Луне состоится в 2024 году в рамках миссии "Артемида-2" - впрочем, в этот раз они не будут высаживаться на поверхность спутника, а только выйдут на его орбиту.

В 2025 году "Артемида-3" должна впервые более чем за полвека доставить человека на Луну; предполагается, что астронавты высадятся на ее Южный полюс.

Одной из причин, по которым НАСА выбрало именно эту точку, стало наличие огромных запасов льда в кратерах, куда никогда не попадает солнечный свет. Предполагается, что лед в будущем можно будет использовать для производства топлива прямо на Луне - это позволит снизить стоимость полета, поскольку в таком случае топливо не нужно доставлять с Земли.

Согласно плану НАСА, в составе миссии "Артемида-3" будет по меньшей мере одна женщина, в будущем на Луну также должен отправиться первый представитель небелого населения США.

До этого на Луне побывали 12 американских астронавтов, летавших в ходе программы "Аполлон".