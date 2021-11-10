Новая музыка половины "Битлз". Обнародована ранее неизвестная песня, которую 50 лет назад записали Джордж Харрисон и Ринго Старр

53 минуты назад

Автор фото, Suresh Joshi Подпись к фото, Ринго Старр и Суреш Джоши

В эфире ливерпульской радиостанции Би-би-си впервые прозвучала песня под названием Radhe Shaam, которую в 1968 году Ринго Старр и Джордж Харрисон записали вместе с известным индийским музыкантом Аашишем Ханом. Спустя более чем полвека после записи пленка была обнаружена на чердаке дома продюсера и автора композиции Суреша Джоши, ее официально выпустят в четверг.

Когда Харрисон и Старр записывали эту композицию, "Битлз" работали над своим новым синглом Hey Jude, который должен был стать первым релизом Apple - новой компании "ливерпульской четверки". Поскольку музыканты планировали использовать магнитофон с восемью дорожками, они решили переместиться из своей обычной студии EMI на Эбби-роуд в Trident Studios, расположенную в лондонском Сохо (там была необходимая аппаратура).

Автор фото, Blank Archives Подпись к фото, Сингл Hey Jude стал первым релизом Apple

В этот же момент Суреш Джоши записывал там музыку к своему документальному фильму East Meets West ("Восток встречается с Западом"). Как рассказал продюсер Би-би-си, Харрисон, уже активно интересовавшийся индийской музыкой и духовностью, подошел к нему, чтобы поговорить о восточной философии.

После этого Харрисон и Старр согласились принять участие в записи. По словам Джоши, Харрисон хотел сделать нечто необычное, поэтому он написал "рок-песню в индийском стиле". Хотя вокальную партию исполняет классический индийский музыкант Аашиш Хан, она сделана в типичном стиле рок-музыки того времени: гитарный рифф и соло Харрисона на Radhe Shaam, как и ударные Ринго Старра, вполне могли бы найти свое место в одной из записей "Битлз".

Самыми первыми слушателями новой песни, записанной половиной ливерпульской четверки, в среду стали около 100 человек в ливерпульском музее "Битлз".

Менеджер музея Пол Перри говорит, что это "совершенно замечательная" композиция, и музыкальный почерк Харрисона и Старра узнается в ней с первых же нот.

"Это был необычайный момент, - рассказал Перри Би-би-си о первом публичном воспроизведении Radhe Shaam. - Гитара Джорджа звучит очень узнаваемо, он словно бы снова вернулся к нам. Барабаны Ринго тоже трудно с чем-то спутать".

Первая запись "на стороне"

После записи композиция так и не была выпущена и лежала на чердаке у Джоши около 50 лет. "Время шло, "Битлз" распались, у них у всех появились разные проблемы, так что никто не хотел ее выпускать", - говорит 77-летний продюсер.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Битлз" в 1967 году во время записи песни All You Need Is Love на телевизионном шоу Our World. Песню Radhe Shaam Харрисон и Старр запишут примерно через год

Все изменил локдаун, введенный в Британии из-за пандемии коронавируса: именно благодаря этому у Джоши появилось время, чтобы найти коробку с записью и отдать ее на реставрацию.

Он рассказывает, что однажды говорил со своим другом Дипаком Патаком, который очень любит "Битлз", и упомянул о своем знакомстве с членами группы.

"Я сказал Дипаку, что был знаком с "Битлз", но мне кажется, он подумал, что я выжил из ума, и спросил: "А ты можешь это как-то доказать?" Тогда я сначала нашел фотографии, а потом и саму пленку", - вспоминает Джоши.

По словам автора композиции, ее текст на языке хинди рассказывает о вещах, которые сейчас стали особенно актуальными: "В центре самой песни - концепция о том, что мы все - единое целое, и любые задачи выполнимы. Это как раз то, что мы все поняли во время нынешней пандемии".

Все доходы от выпуска Radhe Shaam пойдут на благотворительные цели.

Автор фото, Liverpool Beatles Museum Подпись к фото, Суреш Джоши присутствовал во время первого исполнения Radhe Shaam в ливерпульском музее "Битлз"

Владелец ливерпульского музея "Битлз" Роаг Бест (брат первого барабанщика ливерпульской четверки Пита Беста) говорит, что значение ранее неизвестной песни еще и в том, что в ней впервые в истории "Джордж и Ринго сыграли для кого-то другого, кроме группы "Битлз".

Интерес Джорджа Харрисона к восточной музыке и философии заставил его впервые в истории западной рок-музыки использовать при записи ситар (в вышедшей на альбоме 1965 года Rubber Soul песне Norwegian Wood (This Bird Has Flown).