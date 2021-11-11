Зеркальный ответ. К чему могут привести санкции Евросоюза против "Аэрофлота"

Мария Киселева, Павел Аксёнов

Би-би-си

44 минуты назад

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS

Европейский Союз может ввести санкции против крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", сообщает агентство Блумберг. Российские политики уже начали говорить о жестких ответных мерах. Русская служба Би-би-си разбиралась в том, что привело к этому кризису и какие у него могут быть последствия.

"Аэрофлот" может попасть попасть под санкции со стороны ЕС из-за миграционного кризиса: тысячи граждан стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Польшу и соседние страны через их границу с Беларусью. В Европе считают, что эти люди попадают на границу через Минск, а "Аэрофлот", согласно источникам агентства Блумберг, может быть причастен к перевозке мигрантов.

Авиакомпания в четверг выпустила заявление, в котором отрицает свое участие в массовой перевозке мигрантов в Беларусь. В сообщении компании говорится, что она не выполняет ни регулярных, ни чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также между Стамбулом и Минском. Также "Аэрофлот" отметил, что для транзита через Россию граждане Ирана, Ирака и Сирии должны получать российские транзитные визы.

Пока нет даже конкретных параметров возможных санкций, но акции "Аэрофлота" уже успели подешеветь. На открытии Московской бирже они снизились более чем на 2%, а к вечеру четверга чуть-чуть отыграли потери - но все же итоговое снижение составило более 1,5%.

Блумберг пишет, что послы стран ЕС 11 ноября должны были обсудить включение обвинений в пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми в качестве оснований для новых санкций в отношении Беларуси. Новые санкции могут быть объявлены в начале декабря как совместные меры ЕС и США, писал Блумберг.

СМИ пишут, что под санкции могут попасть белорусская авиакомпания "Белавиа" и турецкий перевозчик Turkish Airlines. Последний еще 9 ноября выпустил заявление, в котором отрицал причастность к нелегальной миграции.

Ранее издание Politico писало, что санкции в отношении "Белавиа" могут коснуться действующих и будущих контрактов на лизинг самолетов, чтобы лишить ее бортов. ЕС также рассматривает возможность направить санкции на "компании, которые сдают в аренду самолеты, используемые для перевозки мигрантов", сказал источник Блумберга.

В материале Politico упоминались другие российские авиакомпании - "ЮТэйр" и Nordwind - но не в контексте потенциальных санкций, а только как перевозчики, которые совершают рейсы в Минск из разных точек мира, включая Москву.

Можно ли закрыть небо над Россией?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

Российские политики жестко отреагировали на информацию о возможных санкциях.

"Подобные вбросы о возможных санкциях... Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании ("Аэрофлот" - Би-би-си) о том, что она не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по Интерфаксу).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что компания "Аэрофлот" непричастна к миграционному кризису на белорусской границе. По его словам, "Аэрофлот" не имеет рейсов между столицами тех стран, "откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбила".

"Ну не летает "Аэрофлот" из этих столиц в столицу Республики Беларусь", - сказал Лавров.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может закрыть воздушное пространство для западных авиакомпаний, если против "Аэрофлота" будут введены санкции.

"Европейцы не сказали, о каких санкциях идет речь. Существует многолетняя практика, когда в случае авиационных споров Россия дает зеркальный ответ - в том случае, когда коммерческим интересам наносится какой-то ущерб. Поэтому все, что будет связано с ограничением полетов "Аэрофлота", будет зеркально отработано", - считает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Гражданская авиация долгое время была сферой, которая была защищена от резких политических решений, объясняет он.

"История с Беларусью создала очень серьезный прецедент и очень негативный, когда фактически уничтожается авиационная отрасль страны… Распространение их [ограничительных мер] на Россию - даже во времена холодной войны это было нонсенсом, потому что это по сути было ударом по Чикагской конвенции о международном сообщении", - считает Пантелеев.

Это выходит за рамки складывавшихся десятилетиями представлений о том, как функционирует международная гражданская авиация, говорит эксперт. "В случае полномасштабного дипломатического конфликта с Россией на маршрутах между Европой и Юго-Восточной Азией могут остаться только азиатские компании", - считает Пантелеев.

Откуда и как летят беженцы в Европу?

Беженцы, о которых идет речь, чаще всего попадают в Беларусь из Ирака, Сирии и Афганистана - стран с нестабильной обстановкой, в некоторых районах которых и вовсе идет война.

В 2020-2021 годах власти Беларуси отменили или существенно упростили визовый режим с 76 государствами, среди которых как раз Сирия, Ирак и Афганистан. В некоторых случаях для посещения Беларуси виза и вовсе была не нужна, в других ее ставили в аэропорту. При этом в 2021 году Беларусь значительно увеличила число рейсов в страны Ближнего Востока. Отследить мигрантов, которые стремятся попасть в страны Европы через Беларусь, в аэропортах вылета невозможно, поскольку они ничем не отличаются от обычных пассажиров.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Идите в Польшу." Рассказы беженцев по обе стороны белорусско-польской границы

Однако регулярных прямых рейсов из Дамаска и Кабула в Минск нет. Аэропорт Кабула в последние месяцы был центром обострения ситуации в Афганистане, и до сих пор никаких свидетельств того, что оттуда выполняются регулярные пассажирские рейсы, нет.

Добраться из Сирии в Беларусь можно с пересадкой. Из Дамаска самолеты летают в Дубай, Багдад, Москву или Бейрут. С этими городами связана столица Беларуси.

Согласно сервису Flightradar24 (сервис агрегирует данные о перелетах), между Минском и Багдадом регулярно совершает рейсы иракская компания Fly Baghdad. Это частный авиаперевозчик со сравнительно небольшим флотом из шести самолетов - пяти Boeing 737 различных модификаций и одного Bombardier CRJ-200.

Рейсы из Багдада в Минск и назад ( IF621 и IF622 соответственно) обычно выполняют на Boeing 737. По данным Flightradar24, на момент написания материала последний раз рейс IF621 выполнялся 14 августа. В расписании также обозначены рейсы на 21 и 28 октября, 4 и 11 ноября, но информации о том, были ли они выполнены, в этом сервисе нет.

При этом рейс 11 ноября был отслежен другим аналогичным сервисом Flightstats.com. Согласно этому сервису, самолет должен был приземлиться по расписанию в 13:30. На карте этот рейс обозначен как незавершенный. Одна из возможных причин этого - выключение в самолете транспондера, который передает координаты лайнера.

Судя по информации из онлайн-сервиса слежения за полетами гражданской авиации, частная сирийская компания Cham Wings выполнила четыре прямых рейса из Ирака в Беларусь - два в ноябре и два в октябре. Но эта компания уже находится под американскими санкциями с 2016 года. США обвинили ее в перевозке боевиков, военного оборудования и вооружений в интересах правительства Башара Асада. Министерство финансов США (US Treasury designation) убеждено, что она действует под управлением иранского корпуса Стражей исламской революции.

Fly Baghdad продает билеты на прямые рейсы из Багдада в Минск, их можно купить на различных онлайн-сервисах по продаже авиабилетов.

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS Подпись к фото, Долететь из стран Ближнего Востока в Минск можно стыковочными рейсами, некоторые из них делают пересадки в Москве

При этом в списке маршрутов, которые связывают Аэропорт Минска с Багдадом, фигурирует другой перевозчик - зарегистрированная в США небольшая грузовая авиакомпания Gulf and Caribbean Cargo. Обнаружить связь этой компании с Беларусью по открытым источникам не удалось.

Перелететь из Багдада в Минск можно также непрямыми, стыковочными рейсами. При этом пересадка обычно делается в Москве или Стамбуле. Днём 11 ноября в сервисе поиска и бронирования авиабилетов Skyscanner.net можно было купить билет на вечерний совместный рейс Qatar и "Белавиа" с пересадками в Дохе и московском аэропорту Шереметьево. На следующий день были билеты на стыковочные рейсы с пересадками в турецких и российских аэропортах, в которых на некоторых этапах полета участвовали авиакомпании "Белавиа", "Аэрофлот", Turkish Airlines и Fly Baghdad.

"Регулярный рейс. На него могут купить билеты все, кто отвечает всем требованиям, которые авиакомпания предъявляет к своим пассажирам, то есть имеют паспорт, ведут себя прилично и купили билет. Каким образом можно определить, является ли этот человек курдским беженцем или не является? Если он купил билет, он купил билет",- объясняет гендиректор агентства "Инфомост Консалтинг" Борис Рыбак.

Эксперт считает, что оснований для претензий к коммерческим авиаперевозчикам третьих стран быть не может.

Автор фото, Ramil Nasibulin/BelTA/TASS Подпись к фото, Власти Беларуси в последние годы резко ослабили визовый режим со странанми Ближнего Востока и Африки

Увеличение числа рейсов, по его словам, также не может быть признаком того, что перевозчик участвует в кампании по перевозке мигрантов. "Если, допустим, Беларусь начинает легче выдавать визы и образовался поток, то нормальная реакция авиакомпании - поставить на это направление либо самолеты побольше, либо частоту увеличить, если это можно сделать в рамках двусторонних правительственных соглашений", - считает эксперт.

В последние дни власти Беларуси ужесточили условия приезда в страну. В частности, отменили выдачу виз в аэропорту для граждан Сирии, Ирана, Афганистана, Нигерии и Йемена.

Как развивался миграционный кризис?

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе развивался в последние несколько месяцев - и он тесно связан с политическими событиями внутри страны.

На Западе считают, что он был искусственно создан Минском и персонально Александром Лукашенко. Там убеждены, что он с помощью мигрантов ведет гибридную войну с Западом, не признавшим его победу на президентских выборах в 2020 году.

Отношения Беларуси с западными странами ещё сильнее обострились после того, как 23 мая в Минске был принужден к посадке самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В нем находились белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Они были задержаны белорусскими силовиками.

В Европе остро отреагировали на этот инцидент. После ареста Протасевича лидеры стран Евросоюза призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а также поручили запретить полеты самолетов "Белавиа" в европейском воздушном пространстве и использование ими аэропортов ЕС.

25 мая Александр Лукашенко, выступая перед белорусскими депутатами, прокомментировал инцидент и реакцию европейских стран: "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - цитировал слова Лукашенко Интерфакс.

Между тем в конце октября "Белавиа" отправила три своих новых самолета Embraer E195-E2 в Алма-Ату "на временную стоянку". Тогда российские эксперты сочли, что это стало последствием запрета на полеты самолетов "Белавиа" в Европу и, соответственно, снижением доходов от их использования.

Чиновники некоторых стран Евросоюза считают, что кризис с мигрантами связан не только с Минском, но и с Москвой.

Автор фото, Ramil Nasibulin/BelTa/TASS Подпись к фото, В Европе считают, что Россия может быть виновата в миграционном кризисе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: "Лукашенко является исполнителем последней атаки. Но у этой атаки есть заказчик, который находится в Москве. И этот заказчик - президент Путин".