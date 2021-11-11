Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд после голосования в "Твиттере"

43 минуты назад

Автор фото, Reuters

Глава Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск продал свои акции производителя электромобилей на сумму около 5 млрд долларов. Ранее Маск провел голосование среди пользователей "Твиттера", спросив, следует ли ему продавать 10% акций, чтобы заплатить налоги. Большинство участников опроса высказались за продажу.

Tesla - самый дорогостоящий из всех мировых производителей автомобилей, ее капитализация составляет более 1 трлн долларов. Ранее эксперты оценивали стоимость 10% принадлежащего Маску пакета акций компании на уровне 21 млрд долларов.

Как сообщает Рейтер, сейчас Маск продал около 3% своей доли в Tesla, и пока неясно, связано ли это с голосованием в "Твиттере". Компания не ответила на запрос агентства.

Объявляя голосование, Маск заявил, что выполнит волю пользователей "Твиттера" - независимо от того, какое решение они примут. Свое мнение по этому поводу высказали около 3,5 млн подписчиков, за продажу проголосовали почти 58%, около 42% - против. У Маска более 62 млн фоловеров.

Основатель Tesla обратился к "Твиттеру" после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется только самых состоятельных людей - "налог на миллиардеров".

Его план заключается в том, чтобы обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг (вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов или нет).

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых человек в Соединенных Штатах. Однако его критики напоминают, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз - следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.

Первая продажа с 2016 года

Маск говорит, что Tesla не платит ему зарплату.

"У меня есть только акции. Следовательно, единственный способ заплатить мои личные налоги - это продать их", - считает бизнесмен. И напоминает, что в последнее время в США много говорили о том, что нереализованная прибыль - один из способов уклонения от налогов.

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При этом, судя по биржевым документам, примерно 20% проданных акций Tesla были выставлены на продажу согласно плану, согласованному еще в сентябре, то есть задолго до голосования в "Твиттере". Продажа остальных бумаг заранее запланирована не была.

Нынешняя сделка была частично связана с тем, что Маск воспользовался опционом на покупку акций Tesla, который он получил еще 2012 году в качестве оплаты своей работы. После того, как обладатель опциона реализует право на покупку акций, он должен заплатить налог на прибыль - и обычно это делается при помощи продажи только что купленных ценных бумаг.

Последний раз Маск продавал акции Tesla в 2016 году, тогда он тоже воспользовался опционом на покупку акций и заплатил налоги на сумму около 600 млн долларов.

В последнее время Маск не раз говорил о возможной продаже акций Tesla. Еще до выдвижения нового законопроекта он сказал, что намерен продать часть акций на сумму в 6 млрд долларов и отдать все деньги Всемирной продовольственной программе ООН (при условии, что ее руководство проявит больше прозрачности в том, как именно расходуются средства).