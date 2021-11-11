Бывшего хабаровского губернатора будут судить в подмосковных Люберцах

34 минуты назад

Автор фото, Moscow City Court Подпись к фото, Сергей Фургал (слева) вину не признает и считает свое дело политическим

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах, будут судить не в Хабаровске, а в Подмосковье. Громкое дело должен был рассматривать Железнодорожный суд Хабаровска, но Генпрокуратура настаивала на изменение подсудности.

Верховный суд России удовлетворил ходатайство прокуратуры и на заседании в четверг принял решение о переносе процесса по делу Фургала в Люберецкий городской суд Московской области.

СМИ ожидали такое решение, но высказывали ранее предположения, что экс-губернатора, в поддержку которого в Хабаровске долго проходили протесты, будут судить в Москве.

Согласно позиции прокуратуры, суд в Хабаровске может оказаться под давлением Фургала, который, используя свои связи, способен сформировать негативное отношение как к суду, так и к правоохранительным органам.

Фургал обвиняется в "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление" и "незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой".

22 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, направив дело Фургала в суд. Бывший губернатор вину не признает. Акции протеста в его поддержку продолжались несколько месяцев и собирали большое число участников на улицах Хабаровска и на центральной площади города.

Дело об убийствах

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Это предприниматели, с которыми будущий губернатор конкурировал, занимаясь бизнесом.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

Следствие утверждает, что решения о совершении убийств "были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников".

"С целью расширения бизнеса" Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков открыли в Амурской области пункты по приему металлолома, где "аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский". Тот принимал металлолом по более высокой цене, "создавая конкуренцию Фургалу", говорится в свежем пресс-релизе СКР.

"Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы, - сказано в заявлении. - Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента".

В гараж, где находился Смольский, были брошены две гранаты - одна взорвалась рядом с воротами, вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После нападения он снизил закупочные цены на металлолом, сообщает следствие.

Фургал и его партнер Мистрюков, как утверждает СКР, организовали убийство предпринимателя Зори - "поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта" из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода.

"Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей", - сказано в пресс-релизе.

После убийства Зори Фургал, Мистрюков и еще один деловой партнер будущего губернатора Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году их уголовное преследование было прекращено ввиду недостаточности доказательств.

По версии следствия, Булатов - бывший сотрудник милиции - тоже подозревал, что его компаньоны организовали убийство Зори. Опасаясь обращения Булатова, Фургал и Мистрюков "дали указание" убить его, которое "вновь исполнил Палей".

Булатов был расстрелян возле дома, где его живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после выстрелов. От полученных огнестрельных ранений он умер на месте.

Причастность Фургала и других участников группы к преступлениям подтверждается показаниями потерпевших, собрана достаточная доказательственная база, заявила представитель СКР.

Губернатор Фургал

Фургал выдвигался в губернаторы от ЛДПР и стал одним из четырех кандидатов, которые в сентябре 2018 года смогли опередить представителей "Единой России" и выдвиженцев Кремля. Его задержали в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и отправили самолетом в Москву. С тех пор он содержится в СИЗО "Лефортово".

Фургала называли народным губернатором, хотя на выборах он играл роль технического кандидата, согласованного с прежними властями Хабаровского края. Поддержанного Кремлем губернатора Вячеслава Шпорта он победил неожиданно и с большим перевесом.

Бывший врач-невролог и бизнесмен, Фургал с 2007 года и до избрания главой Хабаровского края был депутатом Госдумы от ЛДПР. "С ним долго работала администрация президента, он выполнял распоряжения, он всегда говорил, что он человек президента", - рассказывал Би-би-си профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Собеседник Би-би-си в администрации президента связывал арест Фургала с отказом от предложения сложить губернаторские полномочия по собственному желанию.

"Выйдя во второй тур, Фургал пообещал очень серьезным людям, что не будет претендовать на победу, что "сольет" кампанию. В итоге он дискредитировал себя и в политическом плане, и в человеческом. Когда пробуешь этот мир на прочность, нужно быть готовым, что мир окажется прочнее. Ему еще тогда все говорили, что его посадят", - рассказывал Би-би-си политолог Виталий Иванов.

Арест Фургала вызвал небывалую волну протеста в Хабаровске, митинги в его поддержку продолжались несколько месяцев.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Свои и чужие: как живет Хабаровск через год после протестов

Фургал вину не признал и попросил рассмотреть его дело в суде присяжных, говорил РБК его адвокат Карапетян. "Он имеет на это право. На сегодняшний день в УПК не существует механизма отказа обвиняемому в этом: если он изъявил такое желание, оно должно быть удовлетворено", - утверждал адвокат.

По статистике, в 2019 году суды присяжных оправдали примерно четверть подсудимых, дела которых рассматривали. В 2018 году в судах без участия присяжных заседателей доля оправдательных приговоров составляла 0,3%, а в 2017 году - 0,2%, отмечал РБК.