В России собираются принять законы о коронавирусных QR-кодах

10 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Власти подтвердили, что в России могут принять законы о введении коронавирусных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Ранее о таких планах сообщали СМИ, а в Кремле заявляли, что там не обсуждают введение QR-кодов на транспорте.

О том, что правительство России разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в стране QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, в четверг сообщило издание РБК со ссылкой на свои источники. Один проект касается общепита, другой - транспорта.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил разработку законопроектов. Его сообщение короткое и не содержит деталей.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты, - говорится в заявлении. - Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно".

Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что возможность введения QR-кодов на транспорте не обсуждалась на совещании президента Владимира Путина с правительством.

По данным РБК, законопроекты готовятся к внесению в Госдуму. Собеседник издания назвал это экстренной мерой на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом и смертности с Covid-19.

"Экстренная мера" будет действовать до июня 2022 года, уточнил один из собеседников издания. По его словам, решения о том, как именно будут использовать QR-коды, будут принимать региональные власти.

По словам источников РБК, один из подготовленных законопроектов предусматривает внесение поправок в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а второй - поправок в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта.

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Смысл законопроектов в том, чтобы обеспечить возможность посещения массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке - или по документу о том, что человек переболел Covid-19 (или имеет медотвод от прививок), объяснил источник РБК.

В России крайне низкие темпы вакцинации от коронавируса. Необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, а сейчас эта цифра ниже 49%. "Нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек", - говорила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая борьбу с коронавирусом.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею правительства ввести QR-коды на транспорте и в общественных местах. "Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация", - заявил он в четверг.

В РЖД еще два дня назад заявили о готовности выполнить решение властей о введении QR-кодов на железнодорожном транспорте, если такое поручение появится. Руководитель "Аэрофлота" Михаил Полубояринов также еще во вторник поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет (но не при покупке билетов).

Власти большинства регионов России своими решениям вводят QR-коды после "нерабочей недели", объявленной президентом Владимиром Путиным после резкого скачка заболеваемости Covid-19. Как правило их вводят в ресторанах и торговых центрах. В московских ресторанах QR-кодов пока нет, но они вводились летом прошлого года и вызвали резкую реакцию бизнеса.

Источник Forbes в правительстве Москвы сообщил, что власти обсуждают введение обязательных QR-кодов в городе, которые будут действовать в ресторанах, такси, торговых и развлекательных центрах на протяжении всего следующего года. "Это новая реальность на следующий год. Ситуация не меняется решительно. Поэтому власти идут на это", - сказал он, уточнив, что решение может быть принято в конце этой недели.