Обвиняемым в хищении и растрате 400 млн рублей на стройке космодрома "Восточный" дали от 4 до 5,5 лет колонии

58 минут назад

Автор фото, Aleksander Ryumin/ TASS

Четверо обвиняемых по делу о растрате при строительстве космодрома "Восточный" приговорены к срокам от 4 до 5,5 лет колонии, сообщает СКР. Сумма ущерба, по данным следствия, превысила 400 млн рублей.

Черемушкинский суд Москвы приговорил бывшего главу Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгения Ермолаева к 5,5 годам колонии.

Гендиректор ООО "ЦНИИМЦЕН" Ольга Зугаева и начальник "Дальспецстроя" Андрей Захаров получили по 4,5 года лишения свободы. Гендиректору ООО "Госнорматив" Сергею Поливанову суд назначил 4 года колонии.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн рублей. Подсудимые своей вины не признали.

По версии следствия, фигуранты дела похитили деньги двух строительных компаний под видом разработки смет и определения стоимости работ на космодроме.

Как утверждает следствие, в период с июня 2012 по декабрь 2013 года начальник главного управления строительства дорог при "Спецстрое" Вячеслав Фаткуллин вместе с Зугаевой и Ермолаевым похитили 124,9 млн рублей под видом разработки индексов изменения сметной стоимости строительства космодрома "Восточный". Позже, как говорится в заявлении СКР, похищенные деньги были легализованы Зугаевой через счета фирм-однодневок.

Фаткуллин объявлен в розыск, его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

Кроме того, с сентября 2013 года по июль 2014 года, по версии следствия, начальник ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров вместе с Евгенем Ермолаевым, Сергеем Поливановым и Ольгой Зугаевой растратили более 280 млн рублей под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства космодрома.

Строительство космодрома началось в 2010 году и сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками рабочих из-за задержек с выплатой зарплаты.

21 февраля 2018 года к восьми годам заключения был приговорен владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Дегтярев, признанный организатором преступления, и трое топ-менеджеров компании похитили 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство инфраструктуры космодрома Восточный. Согласно контракту, на них должны были быть построены в том числе дома для рабочих и дорога.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщила, что с 2014 года из-за многочисленных нарушений при строительстве космодрома было возбуждено порядка 140 уголовных дел. Общая сумма ущерба оценивается в 11 млрд рублей.