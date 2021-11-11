В Темзу вернулись морские акулы и коньки. 60 лет назад реку объявили биологически мертвой

35 минут назад

Автор фото, ZSL/PA Wire Подпись к фото, Морской конек, обнаруженный в Темзе

Лондонское зоологическое общество сообщает, что в реку Темзу вернулись морские коньки и акулы. Учитывая, что жители британской столицы последнее время также нередко замечают в Темзе угрей и тюленей, биологи осторожно говорят о возрождении её биотопа.

В 1957 году учёные объявили Темзу биологически мёртвой. Однако в течение последних 20 лет увеличивалось число живущих на ней птиц (до 92 видов) и морских млекопитающих. Параллельно все эти годы температура воды растёт на 0,2 С в год.

Автор фото, ZSL/PA Wire

Впрочем, рыб, заплывающих дальше устья Темзы, стало немного меньше, хотя они более разнообразны. Теперь из 115 зафиксированных видов в реке есть не только морской конёк, но и звёздчатая кунья акула, катран и суповая акула.

Автор фото, ZSL/PA Wire

Согласно отчёту зоологического общества, качество воды в Темзе улучшилось с повышением концентрации растворённого кислорода.

При этом в последние годы в Темзе растет и уровень нитратов из сточных вод.

Автор фото, ZSL/PA Wire

Но это может измениться, если в 2025 году в Лондоне достроят новую фильтрующую канализационную систему.