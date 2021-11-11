Миграционный кризис на границе Беларуси: польские пограничники стреляют в воздух, Лукашенко грозит перекрыть газ

41 минуту назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Идите в Польшу." Рассказы беженцев по обе стороны белорусско-польской границы

Власти Польши сообщают, что в четверг несколько сотен мигрантов попытались прорваться через белорусско-польскую границу в районе деревни Беловеж, расположенной рядом с белорусским национальным парком Беловежская пуща. Как говорят в Варшаве пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы прекратить наступление на заграждения. Между тем, война слов между Европейским союзом и президентом Беларуси Александром Лукашенко продолжается: в Брюсселе говорят о гибридной войне и новых санкциях, в Минске угрожают перекрыть Европе газ.

Согласно данным министерства обороны Польши, в среду через границу пытались нелегально перейти 468 мигрантов. 42 человека арестованы - им приказано покинуть территорию Польши и отправиться назад в Беларусь.

Наиболее острое противостояние в среду произошло около деревни Беловеж.

"Нападение началось, когда в военных стали бросать различные предметы, а затем попытались разрушить ограждение", - сообщает польское оборонное ведомство. Оно добавляет, что военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, в район также было направлено подкрепление. После этого ситуация успокоилась, и белорусские пограничники увели большинство мигрантов назад в лес.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На границе Польши находятся тысячи мигрантов, многие из них могут замерзнуть

Другая группа мигрантов попыталась прорвать границу в районе деревни Шудзялово. По утверждениям польских властей, здесь в одного из военных бросили палкой, и в ответ тот сделал предупредительные выстрелы в воздух. После этого нападавший сбежал, в результате инцидента никто не пострадал.

Польские власти предупреждают, что в течение дня они ожидают новых попыток прорыва. По оценкам Варшавы, на всей протяженности границы между Беларусью и Польшей находится несколько тысяч мигрантов, и их число может значительно возрасти.

Брюссель предупреждает, что, учитывая приближение зимы, кризис на границе грозит перерасти в гуманитарную катастрофу. Сотни мигрантов, среди которых много детей, ночуют в палатках, но температура по ночам уже начала опускаться ниже нуля. Некоторые спят прямо под открытым небом, в течение последних недель несколько человек скончались от переохлаждения.

Страны Балтии говорят об угрозе военного противостояния

Европейский союз считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по его мнению, пытается отомстить за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов и милицейского насилия в 2020 году.

Сам Лукашенко обвиняет в происходящем страны Запада, которые, по его словам, не хотят принимать мигрантов.

Автор фото, Leonid Shcheglov/TASS Подпись к фото, Температура воздуха по ночам уже опускается ниже нуля. ЕС предвидит скорую гуманитарную катастрофу на границу Польши и Беларуси

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

В среду министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии выразили опасения, что противостояние на границе может вылиться в вооруженный конфликт, ранее с такими же заявлениями выступило и правительство Польши.

Страны Балтии осудили, как заявлено, намеренную эскалацию продолжающейся гибридной атаки со стороны белорусского режима, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности. "Это повышает вероятность провокаций и серьезных инцидентов, которые могут вылиться в военное русло", - сказано в их совместном заявлении.

Тем временем источники Рейтер сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против международного аэропорта Минска, что может перерезать его финансирование и поставки оборудования. Агентство уточняет, что оператором по обработке грузов в нем является немецкая компания Lufthansa Cargo.

В среду агентство Блумберг также сообщило, что Европа думает о введении санкций против компании "Аэрофлот". Однако российский национальный авиаперевозчик отвергает подозрения в массовой перевозке мигрантов в Беларусь.

О том, что ЕС и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Беларуси, откуда те пытаются проникнуть в Европу, накануне заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сделала это после встречи с президентом США Джо Байденом, но не уточняла названия авиакомпаний.

В связи с ситуацией на границах Беларуси в четверг учения решила провести пограничная служба Украины. Их цель - подготовка к возможному распространению миграционного кризиса на участке белорусско-украинской границе. "Для противостояния возможному кризису с мигрантами мы задействуем все пять структур, находящиеся в ведомстве МВД", - заявил накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Хотя Украина не входит в состав ЕС, в Киеве считают, что недружественный режим Лукашенко может попытаться создать хаос и у них под боком.

Лукашенко грозит перекрыть газ

В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко сделал еще несколько резких заявлений в адрес Евросоюза, в том числе пригрозил Брюсселю перекрытием газопровода "Ямал-Европа".

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу, - сказал Лукашенко на совещании правительства в Минске. - А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить".

Белорусский лидер также сообщил, что договорился с Россией о совместном патрулировании границ Беларуси, поскольку там, по его словам, появились стратегические бомбардировщики НАТО.

"Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, - сказал Лукашенко. - Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие".

Лукашенко отметил, что не давал указаний стягивать к границам страны войска, однако, как сказал он, "должны быть планы противодействия, не дай бог что".