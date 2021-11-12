Редкий вид пингвина замечен на побережье Новой Зеландии - в трех тысячах километрах от дома в Антарктиде

37 минут назад

Автор фото, Harry Singh Подпись к фото, По словам очевидцев, пингвин Адели долго стоял неподвижно и выглядел очень растерянным

Жители побережья Новой Зеландии обнаружили на одном из пляжей редкого гостя - пингвина Адели. Этот вид гнездится исключительно у берегов Антарктиды и на ближайших к материку островах, и увидеть его где-либо еще почти невозможно.

Это всего лишь третий зарегистрированный случай, когда представитель вида Адели замечен в Новой Зеландии - в трех тысячах километрах от среды обитания. Первые два произошли в 1962 и 1993 годах.

Колонии этого вида пингвинов были впервые открыты экспедицией французского исследователя Жюля Дюмон-Дюрвиля в 1840 году. Он назвал их именем своей жены - Адели, а место обнаружения птиц - Землей Адели.

Первым пингвина на новозеландском пляже заметил местный житель Гарри Сингх, но сначала подумал, что это забытая на берегу большая мягкая игрушка.

"Он не двигался в течение целого часа и выглядел изможденным и растерянным", - говорит Сингх.

По его словам, пока он дожидался прибытия специальной группы спасателей, он больше всего волновался, чтобы пингвин не пошел снова в воду, потому что в его состоянии он стал бы легкой добычей морских хищников, в избытке обитающих у берегов Новой Зеландии.

Кроме того, на пляже, куда прибило пингвина, часто выгуливают собак без поводков.

Сильное истощение

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Лечением пингвина, которого новозеландцы уже успели назвать Пингу, занялся специалист по спасению пингвинов с десятилетним стажем, биолог Томас Стрэкл вместе с командой ветеринаров.

По его словам, за долгие годы работы ему попадались особи разных видов, но никогда он не видел в этих краях пингвина Адели.

Анализы Пингу показали, что животное истощено и обезвожено. Уже несколько дней пингвин получает питание через специальную трубочку.

Когда он полностью оправится, его выпустят у воды, но захочет ли он проделать обратный путь в Антарктиду, ученые не знают.

По их словам, если случаи появления пингвинов Адели участятся, это будет тревожным знаком, свидетельствующим об изменениях среды обитания этих животных.

В феврале этого года у самой северной оконечности Антарктиды была зарегистрирована самая высокая в истории температура воздуха - +20,75 градусов Цельсия.