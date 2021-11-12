Авиарейсы из стран Ближнего Востока в Минск сокращаются под давлением ЕС. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

11 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Мигранты живут у границ под открытым небом

Авиакомпании прекращают перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Минск, а многие и вовсе прекращают туда летать, страны-члены Совбеза ООН обвинили Александра Лукашенко в создании кризиса на границе с ЕС, политзаключенного Николая Дедка приговорили к пяти годам колонии, чемпионке мира по фристайлу Александре Романовской назначили штраф за протесты.

Русская служба рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

Группа мигрантов попыталась прорваться через польскую границу

За прошедшие сутки белорусско-польскую границу пытались пересечь 223 мигранта, сообщает пресс-служба польского пограничного ведомства.

Попытки прорваться через границу предпринимались и ночью: польские власти опубликовали видео, на котором колонна мигрантов идет вдоль колючей проволоки.

Утром польские пограничники сообщили, что трем мигрантам удалось пересечь пограничный переход "Кузница", они были задержаны полицией и военными.

По данным белорусского госпогранкомитета, стихийный лагерь вдоль польской границы "периодически пополняется прибывающими новыми группами людей".

Автор фото, GPK.GOV.BY Подпись к фото, Стихийный лагерь беженцев на польско-белорусской границе

На снятом с воздуха видео видно, как сотни людей скитаются вдоль заграждений из колючей проволоки, жгут костры и сооружают шалаши из ветвей деревьев. На кадрах также можно видеть людей в военной форме (вероятно белорусских пограничников), дежурящих неподалеку от лагеря беженцев.

"Польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на беженцев, используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы, а также игнорируют просьбы оказания помощи людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений", - говорится в телеграм-канале госпогранкомитета Беларуси.

"Белавиа" вводит новые ограничения "по решению Турции", ситуацию с миграционным кризисом обсудили в Совбезе ООН

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября перестанет допускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы, летающие из аэропортов Турции в Беларусь. Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании, это изменение связано с "решением компетентных органов Турции".

Автор фото, Andrei Vasilyev\TASS via Getty Image Подпись к фото, Авиакомпанию "Белавиа" неоднократно обвиняли в причастности к перевозке мигрантов

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Пассажиры, которые подпадают под этот запрет, смогут сдать приобретенные билеты и получить возврат в полном размере.

Ранее об аналогичном запрете сообщила турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В пятницу 12 декабря Еврокомиссия объявила, что на ограниченный период времени Turkish Airlines согласилась вообще прекратить летать в Минск, аналогичного решения европейские дипломаты добились от иракской Iraqi Airlines.

Ситуацию на польско-белорусской границе 11 ноября обсудили в Совбезе ООН. Представители западных стран заявили, что Беларусь создала миграционный кризис для решения "своих политических задач": дестабилизации внешних границ ЕС и отвлечения внимания от нарушений прав человека в своей собственной стране.

В совместном заявлении США и страны ЕС потребовали от Беларуси прекратить "бесчеловечные действия", а также призвали государства Ближнего Востока, из которых бегут беженцы (включая страны через которые осуществляется транзит), к сотрудничеству.

Супругов, осужденных за личную переписку, неожиданно освободили

Автор фото, Courtesy of Krupenich family Подпись к фото, Супругов Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича судили девять раз за личную переписку

Политзаключенных Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича отпустили на свободу. Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

Ранее супругов судили девять раз за личную переписку в мобильном телефоне (по данным следствия, они отправляли друг другу новости из "экстремистских" телеграм-каналов). В общей сложности задержанные должны были отсидеть более 125 суток каждый.

5 ноября Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича приговорили к очередным 15 суткам, однако неожиданно отпустили в тот же вечер без объяснения причин. Супруги экстренно покинули Беларусь.

Ранее похожая ситуация произошла со студентом Яном Солоновичем: его судили восемь раз за участие в протестах. После очередных суток Яна Солоновича неожиданно отпустили, и он уехал из Беларуси. Суммарно Ян Солонович провел за решеткой 87 суток, хотя получил 114.

Политзаключенного Николая Дедка приговорили к пяти годам колонии

Суд в Минске приговорил 33-летнего активиста Николая Дедка к пяти годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса: активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта; распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности с использованием глобальной сети Интернет; незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Автор фото, Belarus Ministry of Internal Affairs (VScreenshot) Подпись к фото, Задержанного Николая Дедка заставили каяться в своих поступках на фоне государственного флага

Николая Дедка задержали в ноябре прошлого года у себя дома.

Анонимизированный сотрудник МВД рассказал в видеоролике, что у Дедка (несколько лет администрировавшего радикальный телеграм-канал "Мiкоlа" - МВД) дома были обнаружена крупная сумма денег для финансирования участников протестов, а также "коктейли Молотова".

В суде Николай Дедок рассказывал о пытках со стороны сотрудников органов ("вжимали голову в подушку, засовывали бутылку в рот, угрожали изнасиловать дубинкой, требовали сказать на камеру, что я чмо").

Николай Дедок не признал вину ни по одной статье.

Суд в Минске назначил штраф критиковавшей власть фристайлистке Александре Романовской

11 ноября в Минске после тренировки задержали чемпионку мира по лыжному фристайлу Александру Романовскую. Об этом сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности, это подтвердили в милиции.

Позже выяснилось, что Александра Романовская получила штраф в размере 90 базовых величин (больше 1000 долларов) по статье 24.23 п.1 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Автор фото, Alexandra Romanovskaya personal archive Подпись к фото, Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская неоднократно осуждала репрессии и фальсификацию выборов в Беларуси

Ранее Александра Романовская подписала открытое письмо спортсменов Беларуси с требованием о прекращении репрессий и проведении новых выборов. После этого многие спортсмены, подписавшиеся под этими требованиями, подверглись репрессиям и покинули Беларусь.