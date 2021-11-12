Опрос: только треть россиян слышала о СМИ-иноагентах. И им в основном все равно

32 минуты назад

Автор фото, AFP

Только треть россиян хоть что-то слышала о признании "иноагентами" независимых СМИ, следует из итогов опроса, проведенного Левада-центром (также внесен российским минюстом в реестр иноагентов). Большинство из тех, кто все же слышал о таких случаях, относится к подобным действиям российских властей с безразличием, говорится в том же исследовании.

По данным Левада-центра, о внесении таких изданий как "Медуза" и "Дождь" в реестр СМИ-иностранных агентов не слышали 65% опрошенных. Хорошо знают об этих событиях 15% опрошенных, еще 19% респондентов ответили, что что-то слышали о таких случаях.

Из людей, так или иначе осведомленных о включении независимых СМИ в реестр иноагентов, 11% испытывают на этот счет положительные эмоции, а 19% - отрицательные. Еще 66% опрошенных говорят, что им все равно.

Статус "иностранного агента" в России действует почти 10 лет. Соответствующие поправки в закон "О некоммерческих организациях" Госдума приняла в 2012 году. С 2017 года к иностранным агентам власти получили право причислять и СМИ.

В феврале 2020 года вступил в силу закон, согласно которому СМИ, уже объявленные иноагентами, стали обязаны регистрировать российское юридическое лицо. Тогда же закон стал позволять признавать иностранными агентами не только юридические, но и физические лица (например, журналистов).

Одними из первых фигурантов списка стали Радио Свобода и телеканал "Настоящее время", получающие финансирование из США. Их включили в российский реестр СМИ-иноагентов в 2017 году в ответ на требование американских властей зарегистрировать в США в качестве иностранного агента телеканал RT.

Всего с 2017 года по май 2021 года в реестр СМИ-иноагентов попали 14 изданий, а также пять человек, связанных с медиа. Однако затем темпы пополнения реестра резко ускорились.