Опрос: только треть россиян слышала о СМИ-иноагентах. И им в основном все равно
Только треть россиян хоть что-то слышала о признании "иноагентами" независимых СМИ, следует из итогов опроса, проведенного Левада-центром (также внесен российским минюстом в реестр иноагентов). Большинство из тех, кто все же слышал о таких случаях, относится к подобным действиям российских властей с безразличием, говорится в том же исследовании.
По данным Левада-центра, о внесении таких изданий как "Медуза" и "Дождь" в реестр СМИ-иностранных агентов не слышали 65% опрошенных. Хорошо знают об этих событиях 15% опрошенных, еще 19% респондентов ответили, что что-то слышали о таких случаях.
Из людей, так или иначе осведомленных о включении независимых СМИ в реестр иноагентов, 11% испытывают на этот счет положительные эмоции, а 19% - отрицательные. Еще 66% опрошенных говорят, что им все равно.
Статус "иностранного агента" в России действует почти 10 лет. Соответствующие поправки в закон "О некоммерческих организациях" Госдума приняла в 2012 году. С 2017 года к иностранным агентам власти получили право причислять и СМИ.
В феврале 2020 года вступил в силу закон, согласно которому СМИ, уже объявленные иноагентами, стали обязаны регистрировать российское юридическое лицо. Тогда же закон стал позволять признавать иностранными агентами не только юридические, но и физические лица (например, журналистов).
Одними из первых фигурантов списка стали Радио Свобода и телеканал "Настоящее время", получающие финансирование из США. Их включили в российский реестр СМИ-иноагентов в 2017 году в ответ на требование американских властей зарегистрировать в США в качестве иностранного агента телеканал RT.
Всего с 2017 года по май 2021 года в реестр СМИ-иноагентов попали 14 изданий, а также пять человек, связанных с медиа. Однако затем темпы пополнения реестра резко ускорились.
Если к маю в нем было в общей сложности 19 записей, то к середине ноября их число выросло до 94. Кроме "Медузы" и "Дождя", в реестр попали, в частности, "Важные истории", "Кавказский узел", "Медиазона" и другие, а также ряд журналистов и общественных деятелей.
Адвоката Ивана Павлова и его коллег внесли в список "СМИ-иноагентов"
Российский минюст внес в список "СМИ-иностранных агентов" бывшего руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова и четырех его бывших коллег. Адвокат защищает журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.