"Ты - раб Путина!". В Грузии опубликованы видео с Саакашвили в тюрьме; он готов прекратить голодовку, но с условиями

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, facebook.com/SaakashviliMikheil Подпись к фото, Кадры с Михаилом Саакашвили были опубликованы властями Грузии, но их также разместили на странице экс-президента в "Фейсбуке"

Пенитенциарная служба Грузии в четверг опубликовала новые кадры с объявившим голодовку в тюрьме экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на которых его силой переводят в тюремную больницу из Руставской тюрьмы. Тем временем сам Саакашвили заявил, что готов прислушаться к призыву Европейского суда по правам человека и прекратить голодовку - но только при выполнении ряда условий.

Адвокаты Саакашвили считают, что опубликованные кадры подтверждают их заявления о бесчеловечном обращении с третьим президентом Грузии и рисках для него в стенах тюремной больницы.

Однако власти настаивают, что это доказательство его плохого поведения и оскорбительного отношения к сотрудникам. "Наша цель всегда была, есть и будет в том, чтобы наше общество было информировано и знало правду. Именно с этой целью специальная пенитенциарная служба обнародует эти кадры", - так объяснил появление видеозаписей на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Обнародованные властями кадры были сделаны 8 ноября, когда Саакашвили перевели в 18-ое лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных - тюремную больницу в одном из районов Тбилиси.

В одном из роликов видно, как несколько мужчин вытаскивают Саакашвили из машины и тащат по коридору, держа за руки и ноги. В таком же положении его заносят в палату - в этот момент он по пояс голый. В одном из эпизодов бывший президент выталкивает из палаты мужчину в белом халате. В другом Саакашвили, вероятно, что-то возмущенно говорит и сбрасывает рукой с тумбочки какую-то аппаратуру.

Позднее пенитенциарная служба также распространила видео, снятое в реанимобиле при транспортировке Саакашвили в тюремную больницу. В отличие от эпизодов заселения в тюремную больницу, на нем есть звук. Аргумент для распространения подобных кадров у службы тот же - высокий общественный интерес. "На кадрах ясно видно, как он не подчиняется законным указаниям сотрудников учреждения, ведет себя агрессивно и наносит им словесные оскорбления", - говорится в подписи к ролику.

На этих кадрах Саакашвили возмущен тем, как с ним обращаются, он требует отвести его обратно в Руставскую тюрьму и говорит, что не выйдет из машины по своей воли. "Ты - раб Путина! Что значит успокойся! Выполняешь задание Путина!", - говорит бывший президент мужчине, который призывает его успокоиться.

По словам адвокатов, ролики доказывают, что Саакашвили подвергается в тюрьме бесчеловечному обращению, и свидетельствуют о лжи пенитенциарной службы, которая ранее утверждала, что экс-президент не противился переводу в Глдани. "Эти кадры - еще одно подтверждение того, что Саакашвили не должен находится в 18-м учреждении", - заявил телеканалу "Мтавари Архи" адвокат Бека Басилая.

Условия Саакашвили

В конце сентября Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины, где жил в течение последних лет, и был задержан 1 октября. В Грузии ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, по двум из них он был заочно осужден и приговорен к шести годам лишения свободы. Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку в знак протеста против преследования, которое он считает политическим.

Автор фото, Special Penitentiary Service of Georgia Подпись к фото, На кадрах с Михаилом Саакашвили, снятых в автомобиле, есть звук

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

Вначале его отправили в тюрьму в городе Рустави, а 8 ноября, когда в центре Тбилиси собирались тысячи его сторонников и требовали отправить его в гражданское медицинское учреждение, Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глдани - одном из районов Тбилиси. Именно этот процесс запечатлен на опубликованных в четверг кадрах.

В четверг вечером бывший президент распространил новое заявление, в котором выразил готовность прекратить голодовку, но только при условии выполнения нескольких требований.

В частности, Саакашвили говорит, что его должны перевести из Глданской тюрьмы, где у него нет доверия к персоналу и необходимых для лечения условий. Он также не согласен с размещением в военном госпитале в Гори, так как "российская оккупационная армия и спецназ находятся в нескольких километрах". Бывший президент требует созыва консилиума врачей с назначенными на паритетной основе им и государством специалистами, который определит, в каких клиниках пройдет его реабилитация после голодовки.

"Это решение должно быть не рекомендательным, а обязательным, которому я буду подчиняться, и правительство также должно подчиняться, - говорится в послании Саакашвили. - В этой ситуации, как только это решение будет принято и меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку".

Он объясняет свое решение тем, что, публикуя новые кадры, власти пытаются дестабилизировать обстановку в стране и спровоцировать беспорядки, которые, по его словам, могут привести к "российской оккупации" под предлогом "нейтрализации продолжающихся угроз вдоль границы". Поэтому он готов прекратить голодовку с учетом призывов Страсбургского суда и западных партнеров.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге накануне призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти - обеспечить его безопасность и медицинский уход во время реабилитации.

Министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телеканала "Рустави-2" сказал, что будет рад, если Саакашвили прервет голодовку, но без всяких предварительных условий.

Почему Саакашвили не устраивает тюремная больница

О том, что Саакашвили переведен в другое учреждение, стало известно не сразу. Первой забила тревогу его мать Гиули Аласания, которая не смогла с ним встретиться и заподозрила, что ее сына уже нет в Руставской тюрьме. Тогда в СМИ высказывались предположения, что его перевели в военный госпиталь в Гори.

Автор фото, Special Penitentiary Service of Georgia Подпись к фото, На распространенных кадрах видно, как Саакашвили собирает вещи

Позднее пенитенциарная служба, которая за день до этого говорила, что Саакашвили в стабильном состоянии, подтвердила его перевод в 18-е учреждение - ту самую Глданскую тюремную больницу. Тогда служба распространила видеокадры, на которых Саакашвили собирает вещи в Руставской тюрьме - по мнению ведомства, ролик доказывает, что экс-президент не покидал учреждение против своей воли.

Сторонники и адвокаты Саакашвили все это время требовали перевести его в многофункциональную гражданскую больницу. По их словам, в 18-м учреждении есть угроза не только его здоровью, но и безопасности, поскольку оно расположено у корпусов Глданской тюрьмы. В ней среди прочего содержатся осужденные за тяжкие преступления.

Правительство Саакашвили славилось успешной борьбой с организованной преступностью и ворами в законе, но также становилось объектом критики со стороны правозащитников за серьезные нарушения прав заключенных. После того, как Саакашвили перевели в Глдани, в СМИ появились кадры, на которых слышно, как заключенные Глданской тюрьмы выкрикивают оскорбления из окон. Адвокаты говорили, что в этом учреждении Саакашвили находится под психологическим террором.

В министерстве юстиции, между тем, утверждают, что его перевели в тюремную больницу для предотвращения ухудшения его здоровья, так как он отказался от существенной части лечения.

Право на честь и достоинство

Обнародование видеокадров, на которых Саакашвили силой перевозят и заселяют в тюремную больницу, вызвало шквал критики в адрес властей со стороны правозащитников.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Освобождения Саакашвили требуют на митингах тысячи людей

Народный защитник Грузии Нино Ломджария (омбудсмен по правам человека) назвала это нарушением прав на честь, достоинство и неприкосновенность личной жизни. Она отметила, что видеозапись не показывает происходящее полностью и беспрерывно, а на некоторых кадрах Саакашвили - в полуобнаженном и унижающем виде. Кроме этого, кадры подтверждают, что экс-президента перевели обманом и против его воли, отмечает омбудсмен.

Об этом, как и о применении силы, Саакашвили говорил и в своем письме после перевода в тюремную больницу. По его словам, его отправили туда обманом, сказав до этого, что доставят в городскую больницу.

"Несмотря на категорический отказ, меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся, точно так же, как в палате, когда ко мне подошел какой-то неопределенно криминальный медицинский персонал, и я действительно оттолкнул его, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения. Моя реакция была вызвана стрессом после всего этого насилия и жестокого обращения", - писал он.

Служба государственного инспектора (орган по защите личных данных и надзору за действиями силовых структур) ранее заявила, что начала следствие по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили. На этом фоне распространение видеозаписей грозит эффективности следствия, считает госинспектор. Он призывает правительство прекратить обнародование кадров, которые содержат персональные данные третьего президента Грузии и уважать достоинство и неприкосновенность его частной жизни.