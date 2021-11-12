Дайджест: США предупреждают Европу об угрозе нового вторжения России на Украину

16 минут назад

Автор фото, Толочко Виктор/TASS Подпись к фото, В 1999 году Александр Лукашенко вместе с тогдашним главой "Газпрома" Ремом Вяхиревым торжественно открыл вентиль газопровода "Ямал-Европа", который он сейчас грозит закрутить обратно

Лукашенко грозит Европе газовой трубой

Александр Лукашенко пригрозил, что перекроет Европе поставки газа в случае введения Евросоюзом новых санкций в ответ на усиливающийся кризис с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу, - сказал он на совещании правительства в Минске. - А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить".

Лукашенко сказал также, что не давал указаний стягивать к границам страны войска, однако, как он выразился, "должны быть планы противодействия, не дай бог что".

"Видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы", - цитирует белорусского правителя Интерфакс.

Угрозы Лукашенко усилили беспокойство в Европе на фоне растущей нехватки природного газа и роста цен на энергоносители. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что запугивать Евросоюз недопустимо.

Запад обвиняет режим Лукашенко в "гибридной атаке" на Европу путем поощрения тысяч мигрантов с Ближнего Востока к переселению в Евросоюз через белорусскую территорию. Новые международные санкции могут быть согласованы уже в ближайший понедельник. В частности, они могут сделать невозможным использование аэропорта Минска международными авиарейсами, перевозящими нелегальных мигрантов.

Как отмечают наблюдатели, намерение белорусского авторитарного лидера перекрыть поток газа в Европу, может стать катастрофическим для экономики страны, хотя в прошлом бывший председатель колхоза Лукашенко не раз проявлял склонность к экономически иррациональным поступкам.

В то же время, газ, транзит которого Лукашенко угрожает перекрыть, не его, а российский. Любые решения по этому вопросу будут приниматься в Москве. А российское руководство ведет себя куда более пргматичнее белорусского, отмечает корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Стогней.

Автор фото, AFP Подпись к фото, На протяжении всех двух недель работы конференции ее делегатов встречали климатические активисты, требующие немедленных действий по спасению планеты

Последний день климатического саммита в Глазго

В Глазго завершает работу 26-я международная конференция по проблемам климатических изменений. В крупнейшем форуме принимают участие делегации изо всех регионов планеты. Генсек ООН охарактеризовал борьбу с глобальным потеплением как самую важную битву человечества, призвав участников саммита не давать пустых обещаний, а климатические активисты заявляют, что для остановки происходящих в земной атмосфере процессов необходимо вырвать с корнем существующий в мире экономический уклад.

Станет ли нынешний форум поворотным пунктом в борьбе за климат или окажется еще одним выхлопом в воздух, читайте в материале нашего корреспондента Алексея Калмыкова "Борьба с потеплением или "бла-бла-бла"? Чем закончился климатический саммит в Глазго"

Прощание с последним белым президентом

Автор фото, AFP Подпись к фото, Де Клерк руководил ЮАР с 1989 по 1994 год

Власти ЮАР сегодня примут решение о том, какой будет церемония похорон Фредерика де Клерка - скончавшегося накануне в возрасте 85 лет последнего белого президента страны, который положил конец режиму апартеида и выпустил на свободу борца за права чернокожих Нельсона Манделу.

Незадолго до смерти бывший глава государства сказал, что сожалеет о той боли, бесправии и лишениях, которые он принес. Нынешний президент страны Сирил Рамафоса сказал, что де Клерк сыграл ключевую роль в установлении демократии.

В 1993 году де Клерку вместе с Манделой была присуждена Нобелевская премия мира. А в 1994-м в стране состоялись многопартийные выборы, на которых партия Манделы одержала победу, и он возглавил страну.

"Мемориал" под угрозой закрытия

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, С конца 1980-х "Мемориал" говорил о страницах русской истории, которыми не принято гордиться

Российская генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". Ведомство обвиняет "Мемориал" и его структуры в нарушении закона об "иностранных агентах", к числу которых организация была причислена еще в 2013 году. В организации назвали это решение политическим.

"Мемориал" - одно из старейших и наиболее известных российских правозащитных обществ. Оно занимается исследованиями истории ущемления прав человека в Советском Союзе и современной России. Организация изучала работу НКВД, систему трудовых лагерей при СССР, составляя базу данных жертв коммунистических репрессий. В число ее основателей входил известный советский диссидент, академик Андрей Сахаров.

Рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала" и его структурных подразделений назначено на 25 ноября.

Код, который всегда с тобой

Автор фото, Савостьянов Сергей/TASS Подпись к фото, С принятием новых законов тем, кто не сможет предъявить код, совершать покупки, ходить в рестораны и путешествовать станет затруднительно

В России готовятся принять законы о введении коронавирусных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. В настоящий момент законопроекты готовятся ко внесению в Госдуму. Власти называют это экстренной мерой на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от ковида. Предполагается, что эта мера будет временной, сроком действия до лета следующего года.

По сведениям РБК, смысл законопроектов в том, чтобы обеспечить возможность посещения массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли, пользоваться железнодорожным и воздушным транспортом либо по QR-коду о прививке, либо по документу о недавно перенесенном заболевании Covid-19.

Источник Forbes в правительстве Москвы сообщил, что власти обсуждают введение обязательных QR-кодов в городе, которые будут действовать в ресторанах, такси, торговых и развлекательных центрах на протяжении всего следующего года.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, В рамках учений этой осенью в аннексированном Крыму российские военные отрабатывали высадку морского десанта на необорудованном побережье

Блумберг: США поделились с Европой опасениями новой российской агрессии

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По сведениям агентства Блумберг, США поделились со своими европейскими союзниками опасениями о том, что Россия, возможно, рассматривает возможность вторжения в Украину на фоне усиления трений между Москвой и ЕС вокруг кризиса с мигрантами и поставок энергоносителей.

Как сообщили агентству сразу несколько осведомленных источников, эти опасения основываются на некоей информации, которой США до сих пор не делились с правительствами европейских стран. Эта информация подкрепляется свидетельствами, которые уже стали достоянием общественности, пишет Блумберг.

В Белом доме пока никак не прокомментировали эту информацию.

Россия заявляет, что размещение войск на своей территории - это ее внутреннее дело, и отрицает какие-либо агрессивные намерения, одновременно обвиняя США в провокационных действиях у своих границ в Черном море, куда на этой неделе вошла группа американских военных кораблей.

Схожие трения имели место весной этого года, когда США и НАТО обвинили Россию в значительном скоплении вооруженных сил, танков и боевой авиации вблизи украинской границы. Эти трения ослабли после того, как американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести совместную встречу, которая и состоялась в июне, напоминает агентство.

Первой о новом наращивании российских сил у границы с Украиной сообщила газета Washington Post. Опрошенные ею военные аналитики утверждают, что собирать войска на границе с Украиной Россия начала еще в середине сентября. После завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" военных не вернули в места обычной дислокации, а начали переправлять к российско-украинской границе. На прошлой неделе украинское министерство обороны сообщило, что вблизи границы сейчас находится порядка 90 тыс. российских военных.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерения Москвы касательно недавних перемещений войск вблизи украинской границы остаются неясными, однако развязывание новой агрессии против Украины будет для России серьезной ошибкой.

В ходе встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Блинкен также пообещал, что администрация США во взаимодействии с конгрессом будет работать над тем, чтобы обеспечить дальнейшее оказание военной помощи Украине, в том числе летальными средствами.

Эти заявления вызвали раздраженную реакцию в российском МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков посоветовал США проделать работу над своими ошибками, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что планы по поставкам оружия «киевскому режиму» усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето на премьере "Дома Гуччи" в Лондоне