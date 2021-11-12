Вперед в прошлое: древнюю Олимпию сохранят в цифре

час назад

Автор фото, The Ministry of Culture and Sports

Древняя Олимпия, одно из главных святилищ античного мира, и родина Олимпийских игр, навсегда сохранится в цифровом виде для будущих поколений благодаря договору между правительством Греции и компанией Microsoft.

Проект предполагает создание трехмерной модели исторического объекта с помощью программы, задействующей искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности, что позволит всем желающим исследовать памятники, простоявшие на этом месте более двух тысячелетий.

Таким образом Microsoft бросает вызов своему сопернику, компании Meta (бывшая Facebook), которая задумала создание целой виртуальной метавселенной.

Автор фото, The Ministry of Culture and Sports

Ранее Microsoft уже объявила о планах по трансформации своей культовой игры Minecraft и ряда других цифровых продуктов, которыми она владеет, с тем, чтобы пользователи могли с головой погрузиться в трехмерные миры.

Что же касается сделки с греческими властями, то посетители цифрового исторического сайта смогут совершать по нему виртуальные экскурсии или лично отправиться в древний мир с помощью мобильного приложения дополненной реальности.

В недавно открывшемся Олимпийском музее в Афинах они также смогут воспользоваться устройствами HoloLens, позволяющими наложить на реальность цифровую версию сайта.

HoloLens представляет собой очки с тонированными линзами, которые преломляют и отправляют в глаза пользователя голографические изображения с расположенных по бокам микродисплеев.

Устройство также позволяет одновременно слышать звуки виртуальной реальности и окружающей действительности и считывать сопутствующую информацию с дисплея. Таким образом у пользователя создается ощущение, что он одновременно пребывает в реальном и виртуальном мире. К тому же устройство HoloLens полностью автономно и не требуют подключения к компьютеру или смартфону.

Среди 27 памятников, которые планируется воссоздать в цифровом виде - первый Олимпийский стадион, храмы Зевса и Геры и даже мастерская знаменитого скульптора, архитектора и художника античности Фидия.

Здания воссозданы максимально близко к оригиналу и снабжены историческими справками о том, как они видоизменялись со временем, и изображением предметов, характерных для разных исторических периодов.

Автор фото, The Ministry of Culture and Sports

Оцифровка древностей

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В рамках инициативы "Искусственный интеллект - для культурного наследия" Microsoft объединила силы с технологической фирмой Iconem, которая специализируется на трехмерной оцифровке исторических объектов.

С помощью камер, установленных на земле и дронах, были сделаны сотни тысяч снимков исторических объектов, после чего специальная программа приступила к обработке фотографий и созданию виртуальных моделей.

"Польза от этой технологии для нашей культуры неисчислима, - говорит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. - Впервые люди со всего мира смогут виртуально посетить место рождения демократии, древнюю Олимпию, и познакомиться с историей что называется из первых рук".