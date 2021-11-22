Журналистку Викторию Ивлеву оштрафовали на 150 тысяч рублей за пикет в поддержку "Мемориала"*

34 минуты назад

Автор фото, Aleksei Fokin/ TASS

Хамовнический суд оштрафовал журналистку Викторию Ивлеву на на 150 тысяч рублей за пикет в поддержку "Мемориала" (признан российскими властями иностранным агентом). Общественного деятеля Юрия Самодурова, задержанного вместе с Ивлевой на Пушкинской площади в минувшую субботу, суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Юрия Самодурова суд признал виновными по статье о нарушении правил организации акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), Викторию Ивлеву - по статье о неоднократном нарушении "митингового" законодательства (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Виктория Ивлева и Юрий Самодуров оказались в числе задержанных полицией участников серии одиночных пикетов против ликвидации общества "Мемориал" и политических репрессий. Всего на Пушкинской площади 20 ноября в ходе серии пикетов было задержано 12 человек.

Викторию Ивлеву, как сообщалось, задержали за передачу плаката в поддержку "Мемориала". "С плакатом я простояла минуты три. Юра мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак", - рассказала Ивлева "Новой газете" об обстоятельствах задержания.

После задержания журналистку доставили в ОВД "Лужники".

Позже стало известно, что полиция решила оставить Ивлеву и Самодурова в отделении до суда.

Виктория Ивлева - автор "Новой газеты". Она первая журналистка в мире, которая побывала внутри чернобыльского реактора. За фоторепортаж из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Ивлева в 1991 году получила престижную награду World Press Photo Golden Eye. Во время распада СССР работала в горячих точках.

Юрий Самодуров - бывший директор Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского, один из основателей инициативной группы "За увековечение памяти жертв политических репрессий", котроая была позже преобразована в "Мемориал". С 1991 года по август 2008 года Самодуров был исполнительным директором Фонда Сахарова.

11 ноября стало известно, что Генпрокуратура обратилась в Верховный суд России с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах.

В Генпрокуратуре заявили, что "Мемориал" и его структуры "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов". В качестве нарушения в ведомстве указали на то, что правозащитные организации якобы скрывают факт выполнения функции иностранного агента. Правозащитники назвали это решение политическим.

Закон об иностранных агентах требует, чтобы организации, внесенные минюстом в реестр иностранных агентов, указывали это во всех своих материалах.

В 2016 году минюст включил "Мемориал" в реестр иностранных агентов по итогам внеплановой проверки.

С обращением в поддержку "Мемориала" выступили академики РАН, более 70 деятелей мировой культуры, лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у "Международного мемориала" "давным-давно существуют проблемы" с соблюдением российского законодательства.