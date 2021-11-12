ФСИН просит ужесточить наказание для Соболь по делу о незаконном проникновении в квартиру

40 минут назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/Tass

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России попросила суд заменить Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ в декабре 2020 года.

"В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - цитируют информагентства сообщение Симоновского суда Москвы.

В апреле этого года мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Соболь условное наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% дохода. В июне приговор был утвержден Мосгорсудом.

В сентябре Мосгорсуд также утвердил приговор в отношении Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил - ранее она была приговорена к полутора годам ограничения свободы. По условиям приговора, она не должна была покидать дом с 22.00 до 6.00, а также посещать массовые мероприятия и покидать Московскую область.

8 августа российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Соболь улетела в Турцию, а 20 октября стало известно, что она объявлена в розыск российским МВД.

Дело о вторжении в квартиру

21 декабря 2020 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, на котором был записан его разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ, военным химиком Константином Кудрявцевым.

Навальный и расследовательская группа Bellingcat (включена минюстом России в реестр иностранных агентов) до этого заявили, что Кудрявцев и еще семь сотрудников ФСБ могут быть причастны к его отравлению в Томске летом 2020 года.

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На видео Навальный звонит человеку, которого он называет Кудрявцевым, представляется помощником директора ФСБ и просит рассказать детали своего отправления. Собеседник Навального признается, что удалял следы отравляющего вещества с нижнего белья оппозиционера.

В тот же день, после публикации расследования, Любовь Соболь поехала к дому, где живет Кудрявцев, чтобы поговорить с ним. На место событий приехала полиция, Соболь и двух ее помощников задержали.

После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище по заявлению Галины Субботтиной, которую в ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией", сначала был объявлен властями России иностранным агентом, а затем признан экстремистской организацией, ныне распущен) называют тещей Кудрявцева.

Следственный комитет тогда утверждал, что Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", для чего использовала форму сотрудника Роспотребнадзора.

После неудавшихся попыток Соболь якобы обманула курьера доставки, представившись "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд.

"Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - заявляли в СК.