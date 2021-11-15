Глава НАТО предостерег Россию от агрессивных действий против Украины

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские военные проводят в аннексированном Крыму крупномасштабные учения

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию объяснить необычно высокую концентрацию своих войск на границе с Украиной в последние недели.

Выступая после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Столтенберг подчеркнул, что чрезвычайно важно не допустить, чтобы нарастающее напряжение не вышло из под контроля, и предостерег Россию от агрессивных действий.

Российский президент Владимир Путин в воскресенье заявил, что его очень тревожат военно-морские учения НАТО в Черном море и у берегов Крыма. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, по сообщению пресс-службы Кремля, Путин заявил, что "Киев продолжает деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений". В свою очередь, как сообщает пресс-служба президента Франции, Макрон выразил "глубокую озабоченность и готовность защищать территориальную целостность Украины".

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас также провели в Брюсселе встречу с Дмитрием Кулебой, по итогам которой выпустили совместное заявление, в котором предостерегли Россию от попыток нарушения территориальной целостности Украины.

Москва, в свою очередь, назвала эти опасения Запада "алармистскими" и сама пожаловалась на возросшую активность войск НАТО у своих границ.

Значительная часть российских войск сосредоточена сейчас в Крыму, аннексированном в 2014 году. Концентрация войск наблюдается также в районе Донбасса, где действуют пророссийские сепаратисты самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Необычно высокая концентрация войск"

В общей сложности, как отметил на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, вблизи украинской границы сосредоточено почти 100 тысяч военнослужащих России.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Столтенберг предостерег Россию от агрессивных действий

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"Мы наблюдаем необычно высокую концентрацию войск, и мы знаем, что Россия и раньше пользовалась такого рода военными возможностями для агрессивных действий против Украины", - заявил в связи с этим генсек НАТО.

"На фоне возобновившихся опасений по поводу передвижения российских военных и техники рядом с Украиной мы призываем Россию занять сдержанную позицию и предоставить прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", - говорится в заявлении глав МИД Франции и Германии.

Министры двух стран также заявили о своей приверженности урегулированию конфликта [на юго-востоке Украины] на основе Минских договоренностей.

"Мы выражаем сожаление в связи с тем, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне глав МИД в нормандском формате, и еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения мира на Донбассе", - говорится в заявлении.Украинскую сторону главы МИД Франции и Германии призвали, в свою очередь, "проявлять сдержанность".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Концентрация российских войск на границе с Украиной вызывает у Запада серьезные опасения

"Весной 2021 года Украина уже внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную риторику России и ее отказ предоставить информации согласно своим международным обязательствам", - заявили министры.

В свою очередь в американских СМИ появились сообщения о том, что еще на прошлой неделе Вашингтон поделился со своими европейскими союзниками разведданными о том, что Москва, возможно, готовит вторжение на Украину.

А один из самых высокопоставленных британских военных, генерал сэр Ник Картер в эфире Би-би-си выразил надежду, что войны с Россией не будет, но все же призвал НАТО быть в полной готовности к любому повороту событий.