Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

час назад

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании коронавирусных QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий, музеях, театрах, кафе и магазинах, а также в самолетах и поездах.

Согласно документу, взрослые россияне смогут их посещать при наличии QR-кода, подверждающего пройденную вакцинацию, либо документа о перенесенной болезни, либо медицинского отвода от вакцинации. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и продуктовых магазинов.

До 1 февраля в учреждениях культуры и магазинах можно будет предъявить ПЦР-тест, после - только медотвод от прививки.

Решение об использовании QR-кодов и перечне мест, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Другой законопроект предполагает введение такой же системы в междугородных и международных самолетах и поездах. Иностранцам для передвижения на самолетах и поездах потребуется отрицательный ПЦР-тест, сообщила пресс-служба правительства. До введения обязательных QR-кодов россияне, уже купившие билеты на самолет, смогут вернуться в Россию по ПЦР-тесту.

"При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и на железной дороге будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация", - рассказал глава минтранса Виталий Савельев.

Тем, у кого необходимые документы отсутствуют, перевозчик должен вернуть деньги за билет не позже, чем через 30 дней после расторжения договора перевозки, говорится в тексте законопроекта. Минтранс уже начинает работать с авиакомпаниями и РЖД, чтобы организовать проверки медицинской документации по коронавирусу, заявил Савельев на брифинге с вице-премьером Татьяной Голиковой.

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"Эти сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать цепочку заражений. Поэтому эти законопроекты очень важны", - заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Последний месяц и последние дни мы наблюдаем ежедневно, оперативно очень высокие данные - более чем тысяча погибающих от ковида граждан ежедневно. Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения", - сообщила в пятницу вечером Голикова.

По ее словам, лишь в шести регионах после "нерабочих дней" наблюдается спад заболеваемости, в остальных же она растет. На сегодня в России развернуты 301,5 тысяч коек под коронавирусных пациентов, сообщила Голикова. За девять месяцев этого года 91,2% избыточной смертности связана с коронавирусом, заявила вице-премьер.

Накануне РБК сообщил о планах властей ввести коронавирусные QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил разработку законопроектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что практика использования QR-кодов для посещения кафе, магазинов и использования транспорта распространена по всему миру и оправдывает себя в борьбе с коронавирусом.