Француз установил новый рекорд полета, стоя на воздушном шаре на высоте 4 км

час назад

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28-летний французский воздухоплаватель Реми Уврар побил мировой рекорд высоты для полёта на воздушном шаре.⁣

Он преодолел запланированную им высоту в 3637 метров над Шательро в департаменте Вьенна на среднем западе страны. ⁣

⁣Мировой рекорд неслучайно установлен на этой отметке: 3637 совпадает с номером телефона ежегодного французского телемарафона по сбору средств на редкие нейродегенеративные заболевания.⁣

Полётом управлял отец Реми. В результате отец и сын Уврары преодолели отметку в 4 километра над землёй.⁣