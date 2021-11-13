Минюст пополнил список "иноагентов" одним человеком - основателем "Российской ЛГБТ-сети"*

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

42 минуты назад

Автор фото, Zurab Dzhavakhadze/TASS Подпись к фото, Игорь Кочетков на пресс-конференции "Борьба вокруг закона о "пропаганде гомосексуализма": причины и возможные последствия принятия закона". Январь 2013 года

Минюст России вечером в пятницу внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, одного из основателей движения "Российская ЛГБТ-сеть" Игоря Кочеткова. Это произошло через несколько дней после того, как само движение было объявлено "иностранным агентом".

Кочетков - российский общественный деятель, правозащитник, публицист, ЛГБТ-активист, один из основателей "Российской ЛГБТ-сети". Он также один из основателей и член правления благотворительного фонда "Сфера", внесенного в реестр НКО-"иноагентов" еще в 2016 году.

Кочетков сказал Би-би-си, что не удивлен и ожидал такого решения, поскольку, по его мнению, последние две недели в России идет кампания и против организаций, которые он создавал, и против него лично.

В "Сфере" cейчас идет проверка минюста, прокуратура проверяет и "Российскую ЛГБТ-сеть", рассказал он. На государственных и провластных телеканалах после внесения ЛГБТ-сети в реестр "иноагентов" выходили репортажи, в которых Кочеткову, по его словам, было уделено много внимания.

В частности, речь шла о том, что Кочетков и его соратники преследуют не те цели, которые провозглашают, и что он лично встречался с президентом США Джо Байденом, отметил собеседник Би-би-си.

Кочетков пояснил, что он встречался и с экс-президентом США Бараком Обамой, и бывшими госсекретарями США Хиллари Клинтон и Джоном Керри, но об этом СМИ не рассказывали. Смешно, полагает Кочетков, что при этом сообщают информацию об ЛГБТ-сети и о нем лично, которую никто из героев репортажей не скрывает.

Информация об иностранном финансировании, по его словам, есть на сайтах ЛГБТ-сети, которая выкладывает в интернет все финансовые отчеты и аудиторские заключения, однако СМИ подают так, как будто они узнали что-то скрываемое от общественности.

"Российская ЛГБТ-сеть" сейчас собирается обжаловать решение о включении в реестр "иноагентов", добавил Кочетков.

В понедельник, движение "Российская ЛГБТ-сеть" было включено российским минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Организация стала третьей в этом списке - ранее в этом году в эту часть "иноагентов" власти включили движение в защиту прав избирателей "Голос" и правозащитный проект "ОВД-Инфо".

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Кочетков попал в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, который в этом году стремительно пополняется за счет независимых СМИ и журналистов. В частности, "иностранным агентами" признали "Медузу", "Дождь", "Медиазону", "Важные истории" и журналистов этого СМИ, а также сотрудников другого расследовательского издания "Проект", который власти признали нежелательной в России организацией. Всего 77 организаций и людей были внесены в список в этом году.

Сооснователь "Российской ЛГБТ-сети" стал 95-м в реестре СМИ-"иноагентов" - и первым из активистов российского ЛГБТ-движения. По его словам, он пока не решил, что делать дальше. Скорее всего, Кочетков будет маркировать свои публикации в соответствии с требованиями закона об "иностранных агентах" и, вероятно, обжалует включение в реестр в суде.

Ситуация, когда человека признают СМИ, по мнению Кочеткова, комична. Теперь, полагает он, у него, должны появиться и права, которые СМИ положены по закону - например, право скрывать источники своих публикаций.

В 2012 году Кочетков баллотировался на пост омбудсмена Петербурга, где он живет, до недавнего времени состоял в "Яблоке", но вышел из ее состава летом 2021 году после скандала из-за дошедших до суда обвинений в харрасменте в отношении одного из членов партии (Кочетков был одним из инициаторов внутреннего расследования, выводы которого партия проигнорировала).

Кочетков выступал против закона о "гей-пропаганде", заявлял о преследовании геев в Чечне.

В последнее время прокуратура Петербурга неоднократно обращалась в суд с требованиями запрета публикаций или блокировки интернет-ресурсов "Российской ЛГБТ-сети", но впоследствии отзывала иски.

Как писал в июне РБК, когда прокуратура отозвала иск о блокировке сайта ЛГБТ-сети, юристы движения объясняли, что надзорное ведомство не приложило к иску доказательств наличия пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на сайте движения.

В сентябре Смольнинский суд Петербурга прекратил еще одно дело о запрете публикаций ЛГБТ-сети на ее странице в "Фейсбуке". Объединенная служба судов Петербурга сообщала, что прокуратура сама отозвала иск.

Иск был подан в мае 2021 года по итогам проверки, инициированной депутатом Госдумы Игорем Сапко. Прокуратура, по данным пресс-службы судов, ссылалась на суждение специалистов районного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие", который решил, что публикации создают "привлекательный образ гомосексуализма" и ведут к вовлечению граждан "в деструктивный образ жизни", а также могут негативно влиять на развитие детей.