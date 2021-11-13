На саммите в Глазго принят Климатический пакт. Эксперты называют его поверхностным и неамбициозным

13 ноября 2021, 21:44 GMT Обновлено 10 минут назад

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Участники международного климатического саммита в Глазго COP26 подписали итоговое соглашение, цель которого - максимальное сокращение выбросов парниковых газов в атмоферу к 2030 году. Однако, по мнению многих экспертов, предлагаемые для этого меры недостаточно амбициозны.

Документ войдет в историю как Климатический пакт Глазго.

Его ключевые пункты таковы:

Постепенное сокращение объемов используемого угля как самого разрушительнго для экологии ископаемого топлива

Анализ проделываемой работы на более регулярной основе

Увеличение финансовой помощи бедным и развивающимся странам для борьбы с изменением климата

Хотя соглашение подписано делегациями почти 200 стран, практически каждый его пункт вызывает разногласия сторон.

К примеру, в первоначальном тексте документа речь шла о полном и максимально быстром прекращении использования угля, но Индия настояла на изменениях в пользу "поэтапного отказа" от этого вида топлива.

По словам министра экологии Индии Бупендера Ядава, развивающиеся страны не могут обещать отказа от ископаемого топлива, когда у них на повестке дня стратегии развития и борьба с бедностью.

Поправка не устраивает многие западные страны, но подпись Индии под договором крайне важна, так как эта страна - третья в мире по объемам загрязнения окружающей среды.

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В то же время пункт об увеличении финансирования бедных стран вызывает скепсис представителей этих стран, так как до сих пор еще не выполнен предыдущий договор о выделении им 100 млрд долларов на борьбу с глобальным потеплением.

Эксперты отмечают, что суммарно взятые участниками саммита обязательства недостаточны для удержания глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия. Именно эта цель была прописана шесть лет назад в Парижском соглашении, первые итоги которого подводились на COP26.

Еще до начала саммита многие эксперты говорили, что не ждут от него никаких прорывов по ряду причин.

Прежде всего, на встречу не приехали делегации крупнейших международных игроков - России и Китая.

Также США в лице президента Джо Байдена не представили на саммите четкой программы действий, так как американская администрация до сих пор не может добиться полной поддержки в сенате по климатическим вопросам.

Президент саммита Алок Шарма в своей заключительной речи выразил сожаление по поводу того, что результаты встречи удовлетворяют не всех, но, по его словам, крайне важно защитить то, чего удалось добиться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что саммит в Глазго станет началом конца глобального потепления.

"В ближайшие годы нам предстоит сделать еще очень многое, но сегодняшнее соглашение - большой шаг вперед, и что самое главное, это первый в истории международный договор о поэтапном отказе от угля, первая дорожная карта по сдерживанию глобального потепления в границах 1,5 градусов Цельсия", - сказал он.

Однако министр окружающей среды Швейцарии Симонетта Соммаруга назвала результаты саммита скандалом: "Многократное повторение словосочетания "1,5 градуса Цельсия" не имеет никакого смысла, если в соглашении не прописаны способы достижения этой цели".