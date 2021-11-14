Королева Елизавета II потянула спину и отменила участие в церемонии памяти погибших в войнах

57 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Елизавета II отдыхала почти месяц, но "была полна решимости" присутствовать на Дне поминовения павших солдат

Британская королева Елизавета II в последний момент отменила свое участие в церемонии поминовения погибших в военных конфликтах, которая проходит стране в это воскресенье.

Сообщается, что 95-летняя королева потянула спину и не сможет, как планировала, в 11 часов утра по местному времени (14:00 по Москве) провести традиционные две минуты молчания у мемориала Кенотаф на Уайтхолле в центре Лондона и затем возглавить процессию с возложением венков к нему.

Королева "очень разочарована" этим поворотом событий, говорится в сообщении Букингемского дворца.

20 октября Елизавета II провела ночь больнице, где, как сообщал Букингемский дворец, проходила медосмотр. Затем она почти месяц отдыхала, отказавшись от всех рабочих встреч по рекомендации врача.

Днем поминовения погибших в войнах в Британии считают ближайшее воскресенье к 11 ноября - годовщине окончания Первой мировой войны. В преддверии этого дня официальные здания в стране украшают изображениями красных маков, а многие британцы надевают их на одежду в знак солидарности с ветеранами и их семьями.

Королева решила пропустить другие мероприятия, связанные с днями поминовения, в этом году - в частности субботний концерт в Королевском Альберт-Холле в субботу. Однако, как сообщал Букингемский дворец, она была "полна решимости" присутствовать на церемонии возложении венков на Уайтхолле в воскресенье. Теперь вместо нее церемонию возглавит принц Чарльз.

Для Елизаветы II день памяти погибших военных имеет особое значение. Она возглавляет вооруженные силы Британии и сама участвовала во Второй мировой войне в качестве автомеханика и водителя грузовика.

Участие в дне памяти павших военнослужащих должно было стать ее первым официальным появлением на публике после посещения больницы.