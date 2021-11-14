Польские пограничники: мигрантов готовят к массовому прорыву через границу

час назад

Автор фото, Reuters

Среди мигрантов у белорусско-польской границы намеренно распространяются ложные слухи об автобусах из Германии, чтобы сподвигнуть их на массовый прорыв через ограждения на границе, предупредило польское МВД.

Власти Польши рассылают на все мобильные телефоны в приграничной зоне Беларуси с непольскими номерами текстовые сообщения на нескольких языках с призывом не верить этим слухам. Эти же сообщения раздаются из громкоговорителей у пропускного пункта Кужница на северо-востоке страны. Представители всех правоохранительных служб находятся в состоянии готовности, сообщило в "Твиттере" МВД Польши.

На белорусско-польской границе скопились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока, прилетевших в Беларусь в надежде попасть оттуда в Европу. Польша, а также Литва и Латвия, их не пропускают, указывая, что появление на границе огромного числа мигрантов искусственно спровоцировала Беларусь с помощью России, в отместку за санкции. Власти Польши обвиняют Лукашенко и Путина в применении "гангстерской тактики" и "гибридных манипуляций". Оба лидера отрицают обвинения.

В заявлении МВД Польши говорится, что в выходные мигранты передавали друг другу информацию о том, что якобы в понедельник к границе прибудут автобусы, чтобы увезти их в Германию, а польские пограничники тогда пропустят мигрантов на свою сторону. Эта информация не соответствуют действительности, подчеркивает министерство.

"Среди мигрантов, собравшихся у границы с Республикой Польша, ходят слухи о том, что Польша согласилась на транзит мигрантов в Германию. Это ложь", - написал у себя в "Твиттере" министр внутренних дел страны Мариуш Каминский, который назвал провокацией потенциально готовящийся прорыв.

"Польская граница охраняется и будет охраняться. Я принял четкие решения по этому вопросу", - добавил министр, подчеркнув также, что Центр национальной безопасности Польши отправил мигрантам СМС-сообщения с призывами не верить слухам и ссылкой на более подробное описание ситуации на пяти языках.

223 попытки за субботу

Пограничная служба Польши сообщила о новых попытках мигрантов, живущих с детьми в лесу при минусовой температуре, пересечь нелегально границу - в частности, путем забрасывания камнями полицейских.

Также в субботу группа из порядка 50 человек прорвалась через заграждения на границе около деревни Стажина. По данным службы, все они были пойманы польскими правоохранителями и отправлены обратно на белорусскую сторону.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мигранты с Ближнего Востока оказались в тупиковой ситуации и вынуждены жить в лесу на границе Беларуси и Польши

Всего в субботу мигранты совершили 223 попытки нелегально пересечь границу с Польшей, сообщили польские пограничники. Они добавили, что в ближайшее время ожидают новых попыток массового прорыва.

Пограничная служба Польши сообщила, что на белорусской стороне появилось больше вооруженных сотрудников правоохранительных служб, а некоторые мигранты, получив инструкции и слезоточивый газ от силовых структур Беларуси, начали паковать палатки.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что та, в качестве мести за санкции, искусственно создала поток мигрантов, стремящихся к границе с Польшей, при помощи России. Беларусь и Россия отрицают эти обвинения.

Заявление Британии

В субботу к обвинениям Европы добавила свой голос министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. По ее словам, на России лежит очевидная ответственность за то, чтобы надавить на власти Беларуси и призвать их прекратить обострение кризиса и начать диалог с оппозицией.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британский министр обвинила Лукашенко в использовании мигрантов как пешек в своей игре

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"Все сильнее обостряющееся противостояние на границе с Польшей - это еще одна попытка режима Лукашенко ослабить безопасность в регионе. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешек в своей игре, в попытке создать нестабильность и удержаться у власти, независимо от человеческой цены", - написала Трасс в авторской статье в газете Sunday Telegraph, добавив, что на белорусско-польскую границу отправляется группа из 50 британских военных для технической поддержки польских пограничников.