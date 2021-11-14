Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора на ЧМ 2022 года. Теперь ее ждут стыковые матчи

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кудряшов отправил мяч в собственные ворота

Сборная России по футболу проиграла в решающем матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Матч, состоявшийся в хорватском Сплите, закончился со счетом 1:0 пользу хозяев.

Это означает, что россияне заняли второе место в группе H и теперь для получения путевки на чемпионат в Катаре им придется участвовать в стыковых матчах.

Единственный гол в матче сборных России и Хорватии на 81-й минуте забил в свои ворота защитник российской сборной Федор Кудряшов, выступавший под 13-м номером.

В течение всей игры шел проливной дождь, матч проходил при общем преимуществе сборной Хорватии, которая больше атаковала. Однако до последнего момента ворота россиян неоднократно спасал вратарь Матвей Сафонов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из-за сильного дождя на поле стояли лужи

После матча исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц назвал игру сборной России достойной. "Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью, - цитирует его ТАСС. - Дальше будем решать задачу. Мне кажется, что достойно сыграли, ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова. Играли достойно до 81-й минуты, заслуживали прямого выхода, значит, он случится позже".

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил поражение тем, что команда позволила хорватам нападать и не смогла организовать игру на контратаках. "У многих футболистов не было желания мяч получать, без мяча обороняться 90 минут никаких сил не хватит, - цитирует Карпина ТАСС. - Так это и произошло. Какой-то рикошет случайный или нет - что-то может залететь, если 80 минут проводишь в своей штрафной. Так произошло не потому что Хорватия как-то в сумасшедшем ритме прессинговала".

Чтобы закончить отборочный цикл на первом месте и автоматически отправиться на чемпионат мира, сборной России было достаточно не проиграть Хорватии: у нее было 22 очка против 20 у хорватов.

Автор фото, Reuters

В предыдущем матче отборочного цикла, состоявшемся 11 ноября в Санкт-Петербурге, россияне с разгромным счетом 6:0 обыграли сборную Кипра.

Теперь для выхода на ЧМ-22 в плей-офф Россия должна будет обыграть двух соперников. Ее противники определятся во время жеребьевки 26 ноября.

К этому моменту участие в стыковых матчах уже обеспечили сборные Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

Первая серия игр плей-офф состоится 24-25 марта, а вторая и решающая - 28-29 марта 2022 года.