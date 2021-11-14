В Ливерпуле один человек погиб при взрыве автомобиля. Трое арестованы по подозрению в терроризме

час назад

Автор фото, CARL BESSANT Подпись к фото, Кадры с горящим автомобилем публикуются в соцсетях

В машине, находившейся около крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле, прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб. Британская полиция сообщила, что в связи с инцидентом арестованы три человека, которые подозреваются в причастности к терроризму.

Предполагается, что в момент взрыва погибший мужчина находился в такси. Водитель автомобиля также пострадал, он госпитализирован и остается в стабильном состоянии.

Правоохранительные органы пока не называют имя жертвы, так же как фамилии арестованных и предполагаемые мотивы нападения. Известно лишь, что все трое задержанных - мужчины, им 21, 29 и 26 лет.

Автор фото, PA Media

Следователи сообщают, что "рассматривают все возможные версии причин взрыва".

"На данном этапе мы считаем, что это было такси, которое остановилось около клиники незадолго перед тем, как произошел взрыв", - сказано в сообщении полиции.

Инцидент произошел около 11:00 утра в воскресенье. По словам главы местной пожарной службы Фила Карригана, к моменту прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. "Наши сотрудники быстро потушили пожар, но один человек погиб, - сказал он. - Еще один человек вышел из машины до того, как огонь распространился в полной степени".

Один из свидетелей происшествия Карл Бессант, у которого в клинике недавно родился ребенок, описывает произошедшее так: "Мы были очень близко, когда это случилось, и [мама младенца] как раз его кормила. Мы услышали громкий взрыв и выглянули в окно. Мы увидели горящую машину, и из нее кто-то с криком выскочил. И в автомобиле кто-то был".

На место происшествия прибыли не только сотрудники пожарной службы, но и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере" выразил сочувствие и соболезнования тем, кто пострадал в результате взрыва в Ливерпуле.

Ливерпульская клиника акушерства и гинекологии ежегодно принимает около 50 тыс. пациентов. Это крупнейшее подобное заведение в Европе.