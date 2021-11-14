Любимый сын Муаммара Каддафи Сейф-аль-Ислам баллотируется на пост президента Ливии

23 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сейф аль-Ислам Каддафи нечасто появляется на публике. Он считался преемником своего отца и фактически выполнял обязанности премьер-министра

Второй сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф-аль-Ислам зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах, которые должны состояться в стране конце в декабря.

Сейф-аль-Ислам, которому сейчас 49 лет, входил в ближайший круг своего отца, занимаясь, главным образом отношениями с общественностью и дипломатией. В свое время он публично отверг предложение Каддафи занять официальный пост, хотя фактически выполнял функции премьер-министра.

До свержения ливийского лидера он считался его преемником. Сейф-аль-Ислам Каддафи принимал непосредственное участие в жестоком подавлении восстания против своего отца в 2011 году. Международный трибунал в Гааге до сих пор имеет ордер на его арест по двум обвинениям в преступлениях против человечности: убийствах и преследованиях.

В августе ливийский прокурор Мохаммед Гаруда, представляющий поддерживаемое ООН правительство Триполи, выдал ордер на его арест по обвинению в связи с российскими наемниками из частной военной компании "Вагнер". Этому предшествовало журналистское расследование Би-би-си о причастности этих наемников к военным преступлениям в Ливии в 2019 году.

В своем документальном фильме Би-би-си дала слово сотрудникам ливийских спецслужб, которые называли Сейфа Каддафи "кандидатом от России на пост главы Ливии". "Если бы Россия добилась своего, Сейф Каддафи произнес бы победную речь на площади Мучеников в Триполи", - заявил один из них.

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Во время регистрации в качестве кандидата Сейф-аль-Ислам предстал перед камерой в традиционной ливийской одежде и процитировал один из стихов Корана: "Рассуди между нами и нашим народом по справедливости, ведь Ты - Наилучший из судей" (перевод Эльмира Кулиева). Видео его обращения распространяется в социальных сетях.

Во времена правления Каддафи Сейф-аль-Ислам как правило появлялся перед журналистами в западной одежде. Он обучался на Западе, и в 2005 году был назван членом Глобального форума мировых лидеров, независимой некоммерческой организации из Швейцарии, к которой в разные годы причисляли основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Google Сергея Брина, а также премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Арден и президента Франции Эммануэля Макрона.

Некоторые эксперты связывали с ним надежды на либерализацию ливийского режима.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 2000 год. Сейф аль-Ислам Каддфи беседует с Министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером. Совсем другой время и совсем другой имидж

Однако после убийства Муамара Каддафи Сейф-аль-Ислам тоже был пленен и приговорен к смерти за преступления, совершенные во время попыток официального режима подавить восстание. Он провел за решеткой шесть лет.

Позднее смертный приговор был отменен. Несмотря на то, что трибунал в Гааге по-прежнему считает его официальным подозреваемым, он постепенно стал возвращаться в ливийскую политику.

В недавнем интервью New York Times Сейф-аль-Ислам выразил уверенность, что мог бы объединить страну в момент, когда ностальгия по эпохе его отца, кажется, достигает пика. Как и многие сегодня в Ливии, он считает "арабскую весну" провалом и оправдывает политику Муаммара Каддафи. "Они изнасиловали страну - она на коленях. Нет денег, нет безопасности, нет жизни. Пойдите на автозаправочную станцию - вы не найдете дизеля. Мы экспортируем нефть и газ в Италию - освещаем половину страны - а у нас на родине часто нет света. Это не просто поражение, это фиаско", - говорил сын полковника Каддафи о революции 2011 года.

"Неоднозначно, но неудивительно"

Как отмечает сотрудник отдела мониторинга Би-би-си Амир Фаталла, мнения по поводу возвращения в политику сына Каддафи прямо противоположны, но его заявка на президентский пост никого не удивила, поскольку он так или иначе уже некторое время пытался вернуться на политическую сцену Ливии.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сейф аль-Ислам Каддафи, позирует перед одной из своих картин 25 февраля 2002 года в Институте арабского мира (IMA) в Париже во время открытия своей выставки под названием: "Пустыня не молчит"

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При этом обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку Себастиан Ашер считает, что память о его роли в попытке подавить восстание 2011 года еще слишком свежа, чтобы он мог выиграть предстоящие выборы. Более того, его выдвижение может еще более осложнить и так далеко не простой выборный процесс.

Военный прокурор Ливии заявил, что его ведомство уже официально попросило избирательную комиссию приостановить участие сына Каддафи в выборах.

После многолетней гражданской войны, которую вели противоборствующие политико-военные группировки на востоке и западе страны, Ливией в настоящий момент управляет временное правительство. Однако политическая ситуация остается крайне нестабильной, и между различными фракциями есть серьезные разногласия по поводу процедуры выборов и времени их проведения. Поэтому нельзя гарантировать, что они вообще состоятся.

Ливия - самая богатая нефтью страна Африки, и конфликт в ней давно перерос в гибридное столкновение иностранных держав. В государстве несколько лет существовали два параллельных центра власти: Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем в Триполи (его поддерживали Турция и Катар), а также временный кабинет на востоке страны, в котором главную роль играет глава Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халифа Хафтар - ему напрямую или скрытно помогают ОАЭ, Египет, российские наемники из "ЧВК Вагнера", Саудовская Аравия, Иордания и Франция.

Кроме Сейфа-аль-Ислама, в президентских выборах участвуют генерал Хафтар, нынешний премьер-министр Абдель Хамид Дбейба и спикер парламента Иса Агила Салех.

Опасения правозащитников

Многие правозащитные организации выразили сомнение в том, что голосование в Ливии будет свободным и демократическим. "Ливии нужны выборы для того, чтобы выйти из нынешней ситуации", - сказала в интервью телеканалу "Аль-Джазира" представитель правозащитной организации Human Rights Watch Ханан Салах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Регистрация избирателей на предстоящих президентских выборах в Триполи. Для Ливии выборы - это одна из немногих возможностей перейти к нормальной жизни, но не факт, что они вообще состоятся

"Мировые лидеры, - добавила она, - должны обеспечить безопасное волеизъявление ливийского народа и сделать так, чтобы у него были свободные и честные выборы".