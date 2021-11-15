Дайджест: Россия и США прокомментировали кризис на польско-белорусской границе, Австрия ввела локдаун для непривитых

час назад

Автор фото, Oksana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS Подпись к фото, Тысячи мигрантов застряли в лесах на польско-белорусской границе

Противостояние на польско-белорусской границе: версии Москвы и Вашингтона

Кризис, вызванный появлением тысяч мигрантов из Ближнего Востока и Африки на границах стран Евросоюза с Беларусью, уже давно перестал был делом только этих стран.

Его активно комментируют в Москве и Вашингтоне - и предлагают свои объяснения.

Европейские страны сами виноваты в создавшейся ситуации, считает президент России Владимир Путин.

“Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - заявил Путин в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, назвал сложившийся кризис результатом циничной эксплуатации мигрантов со стороны белорусских властей и связал его с действиями Москвы.

“Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор, и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной”, - сказал Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье потребовал от НАТО конкретных шагов для защиты границ блока. Он сказал, что вместе с Литвой и Латвией официальная Варшава может попросить о формальных консультациях внутри блока.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Идите в Польшу." Рассказы беженцев по обе стороны белорусско-польской границы

В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против Минска. Это решение, по его словам, министры иностранных дел стран ЕС могут принять на встрече в понедельник.

Среди возможных адресатов этих санкций - авиакомпании, туристические агентства и около 30 белорусских чиновников, которых ЕС связывает с прибытием мигрантов, сказал Боррель.

Локдаун для невакцинированных в Австрии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Австрии локдаун вводится только для непривитых жителей

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Четвертая волна коронавируса в Европе приводит к новым ограничениям в ряде стран.

С понедельника в Австрии вводится 10-дневный локдаун для жителей, которые не прошли полный курс вакцинации.

Непривитые австрийцы смогут выходить из дома только по одной из уважительных причин - например, чтобы попасть на работу или купить продукты. Ранее им уже было запрещено посещать рестораны, парикмахерские салоны и кинотеатры.

Правительство предупреждает, что полиция будет проверять свидетельства о вакцинации в публичных местах. Исключение делается для тех, кто недавно переболел вирусом, и детей до 12 лет.

Эта мера стала ответом на резкий рост заражений в стране. Соседняя Германия уже внесла Австрию в зону риска, что требует от пребывающих из нее проходить карантин.

Около 65% австрийцев сделали прививки от Covid-19. Это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Ранее в Нидерландах были введены частичные ограничения - власти ограничили время работы ресторанов и магазинов и запретили посещение спортивных соревнований.

Первой из стран ЕС локдаун вернула Латвия в конце октября. С понедельника он сменится новой системой, в которой разные правила будут действовать для вакцинированных и невакцинированных жителей.

Вторая за неделю встреча спецпосланников США и России по Афганистану

Спецпредставители России и США по Афганистану проведут переговоры в Москве. Американский дипломат Том Уэст встречается с Замиром Кабуловым в рамках своей поездки в регион, которая также включает визиты в Индию и Пакистан.

Это их вторая встреча за неделю - 11 ноября Кабулов и Уэст были в Исламабаде на встрече “расширенной тройки” по афганскому урегулированию (она включает Китай, Пакистан, Россию и США).

Уэст занял эту должность в октябре, после отставки Залмая Халилзада, который отвечал за переговоры Вашингтона с “Талибаном” (запрещенная в России террористическая организация), закончившиеся блицкригом талибов и падением правительства в Кабуле.

Уэст подчеркивал, что США должны работать со странами региона, в том числе с Россией и Китаем, для достижения мира, стабильности и соблюдения прав человека в Афганистане.

Первая встреча Байдена и Си Цзиньпина по видеосвязи

В понедельник президент США Джо Байден проведет первую виртуальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. До этого в качестве главы государства Байден говорил с Си только по телефону.

Китайский лидер не покидал пределы своей страны уже почти два года, и американский президент публично упрекнул его - и Путина - за то, что они пропустили климатический саммит в Глазго.

При Байдене противостояние с Китаем стало главным вызовом во внешней политике США. Их разделяют взгляды на судьбу Гонконга и Тайваня, международную торговлю и киберпреступления, контроль за вооружениями и права человека.

Но две державы не только ссорятся - на прошлой неделе они неожиданно выступили с совместным заявлением о борьбе с глобальным потеплением.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Литовские пограничники около границы с Беларусью

Корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Антоненко побывала в курортном городе Друскининкай в Литве, всего в 50 километрах от эпицентра кризиса на польско-белорусской границе.

Пока литовские власти готовятся защищать свой суверенитет, туристы заселяются в спа-отели и стоят в очередях в рестораны, не смущаясь присутствием военных, полиции и европейских пограничников из Frontex.

Глава британского генштаба призвал готовиться к противостоянию с Россией

Подпись к фото, Перед уходом с поста главы генштаба генерал Картер решил предупредить о российской угрозе

Британия должна быть готова к противостоянию с Россией, заявил глава генерального штаба королевства генерал сэр Ник Картер, пишет газета Guardian.

Он, однако, подчеркнул, что не ожидает от Кремля развязывания “горячей войны” с Западом - речь идет о гибридном конфликте с использованием дезинформации и с попытками дестабилизировать Запад.

Британский генерал назвал кризис на польско-белорусской границе и ситуацию на границе России с Украиной классическими способами отвлечения внимания, которыми пользуется Москва.

В ноябре Картер уйдет с поста главы генштаба. Его заменит адмирал сэр Тони Радакин, командующий Королевскими ВМС.

Украина опасается эскалации со стороны России

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об угрозе эскалации со стороны России в интервью газете Financial Times.

“Информация нашей [военной разведки] совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации на Украине этой зимой”, - сказала Маляр.

Она добавила, что информация основана не только на информации о российских войсках на границе Украины, но и других, дополнительных сведениях.

Путин ранее назвал сообщения о якобы готовящемся российском вторжении алармистскими.

Сага вокруг дневников родственника королевской семьи

Газета Daily Telegraph рассказывает о многолетнем споре вокруг дневников лорда Маунтбеттена, дяди принца Филиппа, покойного мужа британской королева Елизаветы II. Он также приходился королеве троюродным братом и играл роль наставника для принца Чарльза.

Маунтбеттен был убит боевиками Ирландской республиканской армии в 1979 году. Но даже 40 лет спустя правительства считает его дневники столь опасными, что борется против их публикации.

Telegraph сообщает, что правительство уже потратило около 300 тыс. фунтов на споры вокруг дневников лорда.

Правительство опасается, что достоинство королевы может оказаться под угрозой - и эти опасения разделяет королевский двор, пишет газета.

По инфомации издания, чиновников также беспокоит, что дневники и письма Маунтбеттена и его жены могут испортить отношения между Британией, Индией и Пакистаном. Telegraph связывает эти страхи со слухами о том, что жена Маунтбеттена имела роман с первым премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру.

Маунтбеттен служил последним вице-королем Индии в Британской империи.

В 2019 году Уполномоченный по вопросам информации Британии разрешил публикацию дневников, но правительство подало апелляцию. В понедельник оно в очередной раз представит своим аргументы против публикации дневников.

За доступ к дневникам борется Эндрю Лоуни, написавший биографию семьи Маунтбеттенов. Он является членом Королевского исторического общества. Telegraph поддерживает его в этой борьбе.

Польские власти уже несколько лет спорят с властями ЕС о том, должны ли они уважать права меньшинств. Но это не только спор Варшавы с Брюсселем - ЛГБТ-активисты внутри самой Польши не готовы просто подчиниться консервативному правительству.

Об их борьбе за свои права - в репортаже нашего корреспондента Святослава Хоменко.

Пока польские пограничники делают все, чтобы мигранты из Ближнего Востока и Африки не перешли границу из Беларуси, некоторые жители приграничных городов помогают застрявшим между двух стран людям не замерзнуть в лесу.

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