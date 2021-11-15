Суд в Екатеринбурге оправдал экс-полицейских, осужденных за групповое изнасилование

час назад

Автор фото, Artem Ustyuzhanin/E1.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских, которых ранее признали виновными в изнасиловании девушки в служебном автомобиле.

"Судом вынесен оправдательный приговор по уголовному делу (...) в связи с отсутствием в деяниях состава преступления", - говорится в пресс-релизе суда. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Троих мужчин обвиняли в изнасиловании в служебном автомобиле 21-летней девушки в ночь на 18 августа 2019 года. Полицейских во время расследования уволили со службы по отрицательным мотивам, а 17 должностных лиц гарнизона привлекли к дисциплинарной ответственности.

Оправдали троих мужчин ровно спустя год и четыре месяца после вынесения приговора. 15 июля 2020 года тот же Ленинский районный суд признал экс-полицейских виновными в преступлении. Вадиму Мустафину дали шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову - по шесть лет.

В декабре 2020 года это решение Ленинского суда было отменено и дело направили на новое рассмотрение из-за вновь открывшихся обстоятельств. Как сообщало издание Е1, одна из свидетельниц по другому уголовному делу в отношении банды сутенеров рассказала, что написавшая заявление девушка оказывала сексуальные услуги за деньги, и написать заявление на полицейских ее якобы заставили главари банды, которым силовики мешали вести бизнес.

Согласно рассказу адвоката экс-полицейских Светланы Брагиной E1.ru, сотрудники ППС подъехали к машине, в которой была девушка с мужчиной, и решили досмотреть их и автомобиль. "Досматривают водителя, осматривают автомобиль, молодой человек сам им все показывает. А девушка отказывается предъявлять документы, открывать сумку и косметичку. Это вызывает подозрения", - сказала она. После этого полицейские с девушкой поехали в отдел для установления личности, утверждает адвокат.

"В ходе поездки они пробили личность и выяснилось, что девушка гражданка Казахстана, регистрация у нее просрочена и ранее она совершала нарушения миграционного законодательства. Ей грозила депортация, о чем она прекрасно понимала, и она начала с ними договариваться", - заявила Брагина. По ее словам, инициатором сексуального контакта стала девушка, и все произошло по обоюдному согласию.

Как рассказала сама пострадавшая в интервью изданию, в момент изнасилования она не сопротивлялась, так как боялась расправы. Она сообщила, что обратиться в полицию ее уговорили друзья.