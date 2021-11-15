МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова*

40 минут назад

Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

МВД объявило в розыск издателя объявленной СМИ-иностранным агентом "Медиазоны" Петра Верзилова*. На него заведено уголовное дело. Сам Верзилов находится не в России.

"Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК", - приводит ТАСС данные базы розыска МВД. По данным адвоката Верзилова, причиной объявления в розыск стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.

Уголовное дело против издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot возбудили в июле прошлого года. Верзилову предъявили обвинение в наличии у него второго гражданства - Канады.

Канадский паспорт Верзилов получил много лет назад. В детстве он несколько лет проучился в Торонто. Гражданство Верзилов получил после того, как его отец оформил в этой стране постоянное место жительства.

Россияне обязаны сообщать властям о втором паспорте с 2014 года. Нарушение наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или удержанием зарплаты за период до года или обязательными работами на срок до 400 часов.

12 ноября сообщалось, что на Верзилова, а также на журналиста Романа Баданина** составлены протоколы о нарушении закона о "СМИ - иностранных агентах".

Роскомнадзор посчитал, что Баданин и Верзилов нарушили часть 1 статьи 19.34.1 КоАП. Рассмотрение протокола Баданина назначено на 1 декабря в Чертановском суде, а Верзилова - на 6 декабря в Головинском суде. О каких именно нарушениях идет речь, не уточнялось.

Российский Минюст объявил Верзилова иностранным агентом в конце сентября - одновременно с "Медиазоной" и ее главным редактором Сергеем Смирновым.

Чем известен Верзилов

Петр Верзилов - издатель "Медиазоны", также он известный акционист, бывший участник леворадикальной арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. Участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова (бывшая жена Верзилова) и Мария Алехина учредили "Медиазону" в 2014 году.

В 2018 году во время одного из футбольных матчей Чемпионата мира Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме в рамках акции "Милиционер вступает в игру", которую они посвятили политзаключенным и арестованным на митингах против власти в России. Суд тогда назначил им по 15 суток административного ареста и 1,5 тысяч рублей штрафа за ношение полицейской формы.

В сентябре того же года Верзилов был госпитализирован в одну из московских клиник с признаками тяжёлого отравления. Его подруга рассказывала, что у Верзилова начались проблемы со зрением, он начал терять способность разговаривать, а затем и ходить. Позже его перевезли в Берлин и начали лечить в клинике "Шарите". В берлинской клинике сообщили, что с высокой долей вероятности он был отравлен. Точный способ отравления там назвать не смогли, но назвали класс вещества, которому подвергся организм Верзилова - скополамин.

Верзилов проводил собственное расследование произошедшего в Центральноафриканской Республике убийства журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Незадолго до отравления он получил первый доклад об обстоятельствах убийства в ЦАР, сообщал активист. "Я хотел и по-прежнему хочу провести расследование того, что случилось с тремя журналистами. Это может быть причиной, по которой меня отравили спецслужбы. Я думаю, что эта причина даже более вероятна, чем [месть за акцию] на Чемпионате мира", - сказал Верзилов.

*издание "Медиазона" и сам Петр Верзилов внесены минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов