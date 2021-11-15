Коронавирус в мире: локдаун для непривитых в Австрии, в Германии - рекорд заражений с начала пандемии

59 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Только 65% людей в Австрии полностью вакцинированы

Локдаун в Австрии, максимум зараженных за день в Германии и бустерная доза вакцины для людей старше 40 лет в Великобритании. Европейские страны продолжают принимать различные меры против распространения коронавирусной инфекции в преддверии зимы.

Австрия: локдаун для непривитых

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После объявления о локдауне жители Австрии стали активнее вакцинироваться

Два миллиона человек в Австрии оказались в условиях локдауна из-за отсутствия прививок. Правила вступили в силу в понедельник: люди без прививки могут покидать дома только в определенных случаях, например, для поездки на работу или покупки продуктов. Исключение сделано только для детей младше 12 лет и для людей, которые недавно переболели Covid-19.

На такую меру власти пошли из-за роста числа заражений. Последние семь дней этот уровень составляет более 800 случаев на 100 тыс. человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

В выходные перед введением ограничений сотни людей протестовали перед правительственным зданием в Вене с транспарантами, на которых было написано: "Мое тело. Мне решать".

"То, что здесь происходит, является абсолютно дискриминационным", - говорили участники протеста журналистам. Настроения протестующих разделяют правые оппозиционные партии, которые считают, что таким образом правительство делит граждан на людей первого и второго сорта.

Но врачи говорят, что мера необходима: отделения интенсивной терапии в больницах переполняются, и через две недели в них просто может не быть мест.

Контролировать передвижение граждан будет полиция. Сотрудники будут выборочно проверять статус вакцинации людей в различных местах, в частности, на железнодорожных станциях. Нарушителей будут штрафовать на 500 евро, а за отказ участвовать в проверках может быть наложен штраф в размере 1450 евро.

"Любой человек может стать объектом проверки", - предупредил министр внутренних дел Австрии.

Начавшийся локдаун для непривитых уже привел к тому, что в центрах вакцинации начался ажиотаж.

Германия: самый высокий уровень заражений с начала пандемии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Власти Германии думают о мерах, которых помогут справиться с ростом числа заражений

За последнюю неделю количество инфицированных выросло с 289 до 303 человек на 100 тысяч населения, - это самый высокий показатель с начала пандемии. Число смертей увеличилось на 43 и составило 97 715 человек.

В Германии уровень вакцинации составляет 67,3%, но этого недостаточно, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Министр здравоохранения Германии предупредил о пандемии непривитых, а федеральное правительство и главы земель должны встретиться позже на этой неделе, чтобы обсудить возможные новые ограничения.

По данным агентства Reuters, речь будет идти об ограничении количества контактов между людьми, включая возможное закрытие школ. Германия также ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает в страну из соседней Австрии.

Великобритания: бустерная доза для людей старше 40 лет

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 40-летние в Великобритании смогут ревакцинироваться

С понедельника полностью вакцинированные люди старше 40 лет получат право на бустерную дозу вакцины против коронавируса. До сих пор право на ревакцинацию имели только люди старше 50 лет и люди с заболеваниями, которые увеличивают риск тяжелого течения болезни или смерти.

Людям старше 40 лет придется подождать как минимум шесть месяцев с момента получения второй дозы вакцины, чтобы ревакцинироваться. Для ревакцинации в Британии используют вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Кроме того, подростки 16-17 лет, которые изначально имели право только на однократную дозу вакцины, также смогут получить вторую дозу.

Хорватия: массовый приезд россиян за вакциной

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Очередь в центре вакцинации в Загребе

В России полностью вакцинировано около 35% населения. Россиянам сейчас доступны только вакцины местного производства, которые признаются далеко не во всех странах. Поэтому многие едут в европейские страны, чтобы сделать прививку там.

В последние недели рост числа россиян, которые хотят привиться одобренной в ЕС вакциной, зафиксировали власти Хорватии.

В Загребе, где находится крупнейший центр вакцинации в стране, только в ноябре вакцину получили 1000 россиян. Агентства, которые помогают желающим россиянам приехать и вакцинироваться, говорят что спрос не просто большой, а лавинообразный.