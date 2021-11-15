Компания Дональда Трампа Trump Organization продала отель в Вашингтоне за $375 млн

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2012 году компания The Trump Organization взяла историческое здание в аренду на 60 лет

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization заключила сделку по продаже принадлежащего ей отеля в Вашингтоне за 375 млн долларов (27,1 млрд рублей), сообщают СМИ.

После завершения сделки гостиницу Trump International на Пенсильвания-авеню переименуют в Waldorf Astoria, а управлять ей будет группа Hilton.

Здание отеля, построенное более 120 лет назад, находится неподалеку от Белого дома. Изначально в нем располагалось почтовое отделение.

Trump Organization получила разрешение на реконструкцию исторического здания в 2012 году.

Спустя четыре года, за два месяца до президентских выборов, на которых победил Трамп, состоялось открытие отеля Trump International.

Trump Organization взяла здание в аренду на 60 лет у государства, но в 2019 году начала искать покупателей для гостиницы.

Как сообщают Wall Street Journal и Bloomberg, ожидается, что сделка с инвестиционной фирмой CGI Merchant Group из Майами будет завершена в первом квартале следующего года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отель находится на Пенсильвания-авеню в полутора километрах от Белого дома

За время президентства Трампа отель стал популярным среди представителей Республиканской партии, посещающих Вашингтон.

В 2018 году религиозные активисты призвали отозвать у отеля лицензию на продажу спиртных напитков из-за возмутительного, по их мнению, поведения владельца объекта.

Недавнее расследование американского Конгресса показало, что Трамп сильно преувеличил прибыль отеля, заявив, что за время его президентства она составила 150 миллионов долларов.

Комитет Палаты представителей установил, что на самом деле за время пребывания Трампа на президентском посту гостиница принесла убытки на сумму более 70 млн долларов.

В отчете комитета также говорилось, что Трамп, возможно, скрыл потенциальный конфликт интересов, связанный с владением отелем.