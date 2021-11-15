"Плохая практика". В России завершилась перепись населения, совпавшая с волной Covid-19

час назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

14 ноября официально завершилась всероссийская перепись населения. Росстат уже говорит о ее хороших результатах, несмотря на то, что она продолжалась на фоне очередного подъема заболеваемости коронавирусом в стране.

Перепись населения продолжалась ровно месяц - она стартовала 15 октября. Итоги первого ее этапа, как ожидается, будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Сообщить свои данные на этот раз можно было как традиционным способом (во время визита переписчика или на переписном участке), так и отправить их в электронном виде через портал Госуслуг.

Перед началом переписи власти активно призывали россиян по возможности проходить ее именно в электронном виде, однако в итоге, по данным Росстата, этой услугой воспользовалось менее 20% населения страны (около 25 млн человек).

Тем не менее глава Росстата Павел Малков утверждал, что цифровизация переписи помогла снизить расходы на ее проведение: по его словам, в традиционном формате она обошлась бы России в 60 млрд рублей, тогда как стоимость цифровой переписи составляет около 32 млрд.

"Один процент непереписавшихся"

Накануне заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказывал в интервью "Коммерсанту", что ведомство удовлетворено итогами переписи и что "по предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100%".

Такую странную статистику чиновник объяснил тем, что полученная цифра "исходит из оценки численности населения, и она какое-то время будет гулять туда-сюда, пока не откорректируется".

Ранее Смелов рассказывал, что по состоянию на 12 ноября Всероссийскую перепись населения прошли 99% россиян. Это заявление быстро разошлось по соцсетям и даже породило шуточный флешмоб "Я/мы - 1 процент непереписавшихся".

Сомнения в правдоподобности таких показателей высказывают и некоторые ученые.

"Уже прошлая перепись 2010 года не вызывала у меня доверия, - говорит в беседе с Би-би-си социолог, профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров. - Я тогда специально опросил своих знакомых в Петербурге, приходили ли к ним переписчики - ни к одному не приходили. В этом году происходит то же самое - среди людей, с которыми я разговаривал, нет ни одного человека, к которому приходили переписчики".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

О большом количестве не желающих проходить перепись 10 ноября сообщала "Новая газета". По информации издания, в Новосибирске из-за слишком большого процента "отказников" волонтерам и сотрудникам ответственных за перепись подразделений Росстата якобы даже разрешили собирать данные о жителях у их соседей.

А петербургское издание "Фонтанка" сообщало, что некоторые городские переписчики получили распоряжение вносить уже готовые данные о горожанах без хождения по квартирам, чтобы не портить статистику.

Правда, в понедельник глава Росстата Павел Малков пояснил, что озвученная его замом цифра 99% - это не численность населения, а процент исполнения плана.

"Цифра получена путем сложения четырех источников - переписчики, госуслуги, спецконтингент, административные данные других органов власти. Эта цифра характеризовала масштаб проделанной работы. Дальше начинается второй этап. Нужно убрать дубли, убрать грязные данные", - говорит он.

Независимый демограф Алексей Ракша тоже утверждает, что все эти цифры пока ни о чем не говорят. "Информация, полученная в ходе переписи, еще будет корректироваться, будет убираться дублирующая информация, какие-то ошибки, это все еще будет какое-то время обрабатываться", - объяснил он Би-би-си.

Перепись и пандемия

Изначально перепись населения должна была пройти в октябре 2020-го, но еще летом прошлого года ее было решено отложить из-за пандемии коронавируса. В феврале 2021 года правительство решило вновь перенести перепись - на этот раз на сентябрь 2021-го.

Летом сроки переписи решили опять сдвинуть - на этот раз из-за сентябрьского единого дня голосования и выборов в Госдуму.

Однако осенью ситуация с распространением коронавируса в России вновь начала ухудшаться, а смертность в результате Covid-19 периодически устанавливала рекорды. В конце октября власти даже ввели режим нерабочих дней по всей стране, чтобы остановить распространение инфекции, а в некоторых регионах этот режим был продлен. При этом на процесс и сроки переписи все эти меры не повлияли.

Павел Смелов признавал в интервью агентству ТАСС, что самой большой сложностью в ходе переписи стала именно необходимость ее проведения в условиях пандемии.

"И у переписчиков были сложности, и нам нужно было в кратчайшие сроки обеспечить всех средствами защиты. Организационно это также добавило проблем и неприятностей. Но они все были решаемы, мы все их преодолели", - говорил он.

Глава ведомства Павел Малков сообщал, что более пяти тысяч переписчиков заболели во время переписи, более трех тысяч из них заразились именно коронавирусом.

Автор фото, Danil Aikin/TASS Подпись к фото, Перепись населения впервые проходила как в обычном, так и в цифровом формате

По мнению Алексея Ракши, во время обострения пандемии устраивать перепись неуместно. "Это может повлиять на качество полученных данных в худшую сторону", - полагает он.

Даниил Александров тоже уверен, что проводить перепись во время эпидемии не стоит.

"Это плохая практика. Люди ужасно раздражаются и отказываются пускать переписчиков. Это во многом проблема нашей непоследовательной политики, когда, с одной стороны, вводятся ковид-ограничения, а с другой - разрешаются массовые мероприятия вроде "Алых парусов". Это раздражает население и сеет недоверие в обществе", - рассуждает он.

Зачем нужна перепись населения

Основная информация о жителях страны уже хранится в базах ЗАГСов, МВД и других ведомств, но всеобщая перепись населения считается наиболее полным и независимым источником данных о том, кто и как живет в России, об условиях проживания, уровне образования, национальности, семейном положении граждан.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале перписи, отмечал, что на основе полученных данных власти смогут принимать "более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография".

"В переписи есть очень большое число уникальных данных: национальность, владение языками, перемещение на работу, занятость, источники доходов и т.д. Этой информации по всем людям нет нигде, ни в одной базе; плюс перепись дает очень ценную информацию для проверки разных баз данных, в том числе по рождаемости и по смертности, и их корректировки", - объясняет Алексей Ракша.

Даниил Александров называет перепись населения "золотым стандартом" знаний о населении страны. "С этими данными потом уже нужно соотносить все соцопросы и прочие социологические исследования", - поясняет он.

Когда в России проводилась перепись населения